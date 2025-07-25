Билеты больше нельзя купить в кассе: что делать с новыми правилами УЗ иностранцам и тем, кто не имеет Дії

С 1 августа "Укрзалізниця" (УЗ) ввела обязательную верификацию через Дія.Підпис для покупки или возврата билетов онлайн и только с подтверждением личности – такие правила действуют уже не только для международных рейсов, но и для 5 самых популярных внутренних направлений. Иностранцам без Дії нужно пройти специальную проверку через сайт, загрузить фото с паспортом и селфи или же воспользоваться помощью знакомых для оформления билета. Украинцам без приложения остается ждать внедрения Bank ID или пользоваться альтернативными маршрутами.

Видео дня

OBOZ.UA обратился в УЗ и выяснил, как теперь покупать билеты. Граждане других государств не остались без собственного инструмента. Чтобы приобрести билет, иностранцу нужно:

скачать мобильное приложение – доступно по ссылке: https://app.uz.gov.ua/start;

– доступно по ссылке: https://app.uz.gov.ua/start; зарегистрироваться в приложении – указать номер телефона и электронную почту;

– указать номер телефона и электронную почту; перейти по ссылке : https://services.uz.gov.ua/ticket-foreigners;

: https://services.uz.gov.ua/ticket-foreigners; заполнить анкету : – имя и фамилия латиницей; – телефон и email, которые были использованы для регистрации в приложении; – сделать фотографию паспорта рядом с уникальным кодом безопасности; – сделать селфи с паспортом в руках.

:

После этого анкета отправляется на рассмотрение. Время обработки – до 12 часов, после подтверждения иностранец получает доступ к покупке или возврату билетов на указанные рейсы.

Еще один вариант – покупка билета через аккаунт знакомого гражданина Украины. Если у вас есть друг или родственник в Украине, он может приобрести билет со своего аккаунта, указав ваше имя в качестве пассажира.

Украинцам, у которых нет Дія.Підпис, в "Укрзалізниці" посоветовали выбирать альтернативные поезда, которые не подпадают под новые правила. При этом добавляют, что в будущем планируют запустить авторизацию через BankID – она "в процессе".

Что важно знать

билеты на рейсы Одесса – Киев, Львов – Киев, Киев – Ужгород, Львов – Одесса и Киев – Чоп не будут продаваться в кассах, все операции – только онлайн;

не будут продаваться в кассах, все операции – только онлайн; новые правила не касаются военных, билеты из спецрезерва для ВСУ доступны через систему Армия+;

без подтвержденной личности купить билет не удастся.

"Укрзалізниця" объясняет нововведения борьбой с перекупщиками. По словам представителей компании, билеты массово выкупались ботами, а затем продавались вдвое дороже. Введение верификации позволяет заблокировать автоматизированные схемы и сделать процесс более прозрачным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обновили правила перевозки животных в поездах – теперь большие собаки могут путешествовать во всех типах вагонов, а маленьким животным позволили быть без переноски в купе, если выкуплены все места. Отмечается, что новые условия учитывают комфорт и безопасность как животных, так и пассажиров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!