Билеты больше нельзя купить в кассе: что делать с новыми правилами УЗ иностранцам и тем, кто не имеет Дії
С 1 августа "Укрзалізниця" (УЗ) ввела обязательную верификацию через Дія.Підпис для покупки или возврата билетов онлайн и только с подтверждением личности – такие правила действуют уже не только для международных рейсов, но и для 5 самых популярных внутренних направлений. Иностранцам без Дії нужно пройти специальную проверку через сайт, загрузить фото с паспортом и селфи или же воспользоваться помощью знакомых для оформления билета. Украинцам без приложения остается ждать внедрения Bank ID или пользоваться альтернативными маршрутами.
OBOZ.UA обратился в УЗ и выяснил, как теперь покупать билеты. Граждане других государств не остались без собственного инструмента. Чтобы приобрести билет, иностранцу нужно:
- скачать мобильное приложение – доступно по ссылке: https://app.uz.gov.ua/start;
- зарегистрироваться в приложении – указать номер телефона и электронную почту;
- перейти по ссылке: https://services.uz.gov.ua/ticket-foreigners;
- заполнить анкету:
- – имя и фамилия латиницей;
- – телефон и email, которые были использованы для регистрации в приложении;
- – сделать фотографию паспорта рядом с уникальным кодом безопасности;
- – сделать селфи с паспортом в руках.
После этого анкета отправляется на рассмотрение. Время обработки – до 12 часов, после подтверждения иностранец получает доступ к покупке или возврату билетов на указанные рейсы.
Еще один вариант – покупка билета через аккаунт знакомого гражданина Украины. Если у вас есть друг или родственник в Украине, он может приобрести билет со своего аккаунта, указав ваше имя в качестве пассажира.
Украинцам, у которых нет Дія.Підпис, в "Укрзалізниці" посоветовали выбирать альтернативные поезда, которые не подпадают под новые правила. При этом добавляют, что в будущем планируют запустить авторизацию через BankID – она "в процессе".
Что важно знать
- билеты на рейсы Одесса – Киев, Львов – Киев, Киев – Ужгород, Львов – Одесса и Киев – Чоп не будут продаваться в кассах, все операции – только онлайн;
- новые правила не касаются военных, билеты из спецрезерва для ВСУ доступны через систему Армия+;
- без подтвержденной личности купить билет не удастся.
"Укрзалізниця" объясняет нововведения борьбой с перекупщиками. По словам представителей компании, билеты массово выкупались ботами, а затем продавались вдвое дороже. Введение верификации позволяет заблокировать автоматизированные схемы и сделать процесс более прозрачным.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обновили правила перевозки животных в поездах – теперь большие собаки могут путешествовать во всех типах вагонов, а маленьким животным позволили быть без переноски в купе, если выкуплены все места. Отмечается, что новые условия учитывают комфорт и безопасность как животных, так и пассажиров.
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