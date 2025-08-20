Беженцы не хотят возвращаться из Польши домой: украинскую экономику ожидают катастрофические потери

Украинцы, которые массово выехали в Польшу после начала войны, в основном не будут возвращаться домой, ведь уже хорошо интегрировались в местный рынок труда, открыли десятки тысяч бизнесов и стали весомым фактором роста польской экономики. Для Украины это означает ежегодные потери до 7,8% ВВП, дефицит рабочих рук в 4,5 миллиона человек и угрозу демографической катастрофы.

Об этом заявили в агентстве Fitch Ratings, пишет Reuters. Там отметили, что, даже если Украина достигнет договоренностей о прекращении огня, массового возвращения не будет.

По данным Министерства экономики, в течение ближайших десяти лет Украине дополнительно понадобятся 4,5 миллиона рабочих рук. И почти столько же сейчас находится за границей в статусе беженце. Эта цифра свидетельствует, что без масштабной программы возвращения людей, восстановление и развитие страны будут под угрозой.

"Наша экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, если даже часть мигрантов не вернется. Поэтому одна из главных задач – создание условий, которые будут побуждать людей возвращаться: доступное жилье, новые рабочие места, образовательные программы, поддержка детей и стимулирование бизнеса", – объясняет руководитель аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования Диляра Мустафаева.

Fitch прямо указывает, что украинцы прекрасно интегрировались в польский рынок труда, поэтому даже в случае мира большинство из них не вернется. "Мы не видим, что это сильно изменится, поскольку они очень хорошо интегрированы... Поэтому, даже если бы завтра было прекращение огня, мы на самом деле не ожидаем массового возвращения украинских беженцев", – заявил аналитик агентства Милан Трайкович.

На этом же акцентирует народный депутат Николай Княжицкий. В своем блоге он отметил:

в первые годы войны украинцы создавали Польше около +1% ВВП;

а уже в прошлом году, по данным UNHCR и Deloitte, вклад вырос до +3% ВВП – колоссальная цифра, которая покрывает более половины расходов на перевооружение польской армии.

С начала полномасштабного вторжения украинцы открыли в Польше 90 тысяч бизнесов, из них 78 тысяч – малые частные фирмы в сфере услуг, а более 11 тысяч – это уже крупные компании. Княжицкий отмечает, что украинцев ценят в Европе, но их главный потенциал нужен здесь, дома.

"Даже сейчас, на четвертом году войны, только около 20% украинцев твердо решили остаться в Польше. Треть точно вернется, еще треть – нет. А остальные? Это вопрос к власти", – заявил он.

Депутат напомнил историю с Министерством единства, которое создали и быстро ликвидировали, фактически подтвердив отсутствие государственного плана возвращения людей. Его законопроект "Об основах государственной политики в сфере демографии" до сих пор не принят, а альтернативных решений правительство не предлагает.

