Без света и связи: как будут работать банки в Украине в случае блекаута

Возможные отключения света в Украине вряд ли повлияют на рынок банковских услуг, в частости популярность депозитов и ставки по ним. Уже более 70% банковских филиалов полностью готовы к вероятным перебоям с электричеством – они смогут работать без света и связи.

Об этом рассказал OBOZREVATEL директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. Так, по его словам, большинство отделений банков (более 70%) по состоянию на конец сентября-2023 присоединены к системе Power Banking.

Это общая банковская сеть, созданная по инициативе НБУ еще в 2022 году. Отделения, которые входят в сеть, могут работать даже в условиях продолжительного отсутствия света. Все они оборудованы альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи. Посмотреть, какие филиалы банков входят в сеть, можно на карте по ссылке .

Видео дня

Таким образом, по словам Замотаева, клиенты смогут получать услуги почти без ограничений. Кроме того, он напомнил, что большинство банков предлагают открывать депозиты дистанционно, с помощью своих приложений онлайн-банкинга.

"Пока рано говорить о возможном ущербе от новых ракетных обстрелов. Но банковская система Украины надежно защищена от перебоев с энергоснабжением. А развитие электронного банкинга позволяет гражданам получить максимальный спектр услуг дистанционно, включая открытие депозитных вкладов. Именно поэтому ожидается, что, несмотря на военные риски, депозитная активность граждан до конца года будет оставаться достаточно высокой", – отметил Замотаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже разработали новые графики отключений электроэнергии. При необходимости их могут применять уже с 1 октября. Но это вовсе не означает, что с указанной даты украинцам обязательно начнут отключать свет. Графики введут в действие только в случае новых атак РФ на энергоинфраструктуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!