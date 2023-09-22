Украинцам рассказали, когда могут начаться отключения света: какие признаки будут свидетельствовать

В Минэнергетики уверяют, что единственной причиной, по которой в Украине могут возобновиться отключения электричества, являются обстрелы россиянами энергоинфраструктуры страны. В то же время решения, которые должны позволить сделать эти отключения как можно короче, уже наработаны.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил: таких решений выработано множество.

Более того, подчеркнул министр, эти решения уже были опробованы прошлой зимой. Т.е., результаты их применения известны

"Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения – это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они явятся следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы опробовали и прошлой зимой, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией", – отметил он.

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Графики отключений света уже разработаны

Ранее же в Минэнерго сообщили, что графики отключений электроэнергии уже разработаны. И при необходимости их могут применять уже с 1 октября.

Впрочем, это не означает, что с указанной даты украинцам обязательно начнут отключать свет. Графики введут в действие только в случае новых атак РФ на энергоинфраструктуру.

"Отключения потребителей возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне. Учитывая, что в некоторых регионах возникли ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторами системы распределения были разработаны и заранее опубликованы графики возможных отключений, которые могут быть применены исключительно в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, отключения электричества могут создать многим украинцам сложности с приготовлением горячей пищи – особенно тем, у кого дома установлена электроплита. Выйти из ситуации помогут газовая горелка и продукты, которые будут одновременно и сытными, и легкими в приготовлении.

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