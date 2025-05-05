Бассейны, пришвартованные яхты и огромные дворцы: нардепы показали, в каких резиденциях живут

Около 400 народных депутатов подали свои декларации о доходах за 2024 год. Половина из них – владельцы домов, а десятки – жители огромных поместий и резиденций площадью до нескольких тысяч квадратных метров. OBOZ.UA проанализировал все декларации народных депутатов и собрал перечень жителей (владельцев) крупнейших домовладений.

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12 нардепов задекларировали резиденции, площадь которых превышает 1000 кв. м. Для сравнения: средняя площадь квартиры в новостройке – менее 60 квадратов. Самый большой дом, задекларированный нардепом, может вместить около 35 средних квартир в новостройке.

Самый популярный населенный пункт среди самых богатых депутатов – Козин (Конча-Заспа). Здесь проживают четверо из 12 депутатов, владеющих наибольшими поместьями.

Вадим Столар, нардеп от "Оппозиционной платформы – За Жизнь", задекларировал самый большой дом среди всех народных депутатов. Он арендует у своей бывшей супруги Инны Майструк дом площадью 2062,8 кв. м в Козине. При этом в доме также проживают и дети народного депутата.

Вадим Столар – один из ста самых богатых украинцев по версии Forbes. Издание оценило его состояние в 175 млн долларов (оценка проводилась до полномасштабной войны).

Член депутатской группы "Довіра" Василий Петевка живет в имении, площадь которого всего на 30 квадратов уступает дому Столара. Жилище с мансардой, гостевой дом, гараж, насосная щитовая, навес занимают площадь 2032,5 кв. м. Официально резиденция принадлежит супруге нардепа Марине Петевке.

Уже во время полномасштабной войны НАПК составил админпротокол на Василия Петевку. Потому что он обратился к председателю Закарпатской ОВА о предоставлении права свободного передвижения через границу для его сына, двоюродного брата и отца жены сына. Основной доход за прошлый год задекларировала его жена.

Марина Петевка заработала 960 тыс. грн от предпринимательской деятельности, получила 81,8 тыс. грн зарплаты и 175 тыс. грн пенсии. Также женщина получила 2,7 млн грн дивидендов от ООО "Мукачевский ЦУМ", по 168 тыс. грн дивидендов от ООО "Барва" и "Микро", 161,5 тыс. грн страховых выплат, а также 1,5 млн грн от отчуждения движимого имущества.

Резиденция семьи нардепа в Мукачево поражает своими размерами. И хотя имение находится в элитном районе с большими домами, его размер в разы больше, чем у соседей.

Нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко оказался на третьем месте среди нардепов-владельцев (или жителей) самых крупных резиденций. Горбенко владеет поместьем площадью 1834 кв. м в Лесниках Киевской области.

На четвертом месте должен оказаться бывший предприниматель, народный депутат Сергей Тарута, однако его резиденция на 1727,9 кв. м, которой он владеет с 2005 года, находится в оккупированном Донецке. Нардеп (группа "Відновлення України") Александр Фельдман владеет домом площадью 1571,1 кв. м в Харькове. В рейтинге самых богатых людей Украины от журнала Focus в 2012 году он занимал 42-ю позицию с оценкой состояния в 375 млн долларов.

На пятом месте среди парламентариев – владельцев резиденций оказался Антон Яценко (внефракционный). Нардеп живет в доме, официально принадлежащем его тестю Ивану Кравчуку. OBOZ.UA уже писал о бизнесе Яценко, подробнее об этом можно прочитать здесь.

Дом, оформленный на родственника нардепа, находится в одном из самых дорогих населенных пунктов Украины – Козине. Речь идет об имении площадью 1520 кв. м. Судя по снимкам, на территории резиденции есть собственный бассейн, а также выход к реке.

На шестом месте в рейтинге оказался член "Довіри" Николай Люшняк. 51-летний нардеп до политики занимался агробизнесом. В декабре прошлого года его жена Ольга Люшняк купила у с. Поляница Ивано-Франковской области дом площадью 1426,9 кв. м. Дом пятого президента Украины Петра Порошенко в Козине занимает меньшую площадь – 1331,7 кв. м (седьмое место).

На восьмом месте оказался бывший городской голова Мелитополя, представитель "Довіри" Сергей Минько. Он с 2022 живет в с. Романков (недалеко от Киева). На территории имения есть собственный теннисный корт, а его площадь составляет 1299 кв. м. Дом оформлен на компанию Stichting administratiekantoor LVV.

Ранее издание "Наші гроші" сообщало, что Stichting administratiekantoor LVV была основана луганчанкой Валентиной Фоменко. Издание связывало эту компанию с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко.

Член "Европейской солидарности" Сергей Алексеев заработал себе почетное девятое место, поселившись в имении, оформленном на его пожилую мать Виталию Яковлевну. Имение находится в Козине и имеет площадь 1161,6 кв. м. Пенсионерка приобрела его в сентябре 2023-го официально за 35 млн грн. Судя по фото из космоса, дом имеет собственный выход к реке, а у поместья пришвартована яхта.

Избиравшийся в Раду от ОПЗЖ Сергей Левочкин задекларировал имение во Франции. Украинский парламентарий живет в имении площадью 1055,95 кв. м. Дом оформлен на компанию Glorietta Investments 1 ApS. По площади он занимает 10-е место.

Последняя среди парламентариев, имеющих в собственности (или пользующихся) имением площадью от 1000 кв. м – член "Батьківщини" Анжелика Лабунская. Впервые женщина избралась нардепом еще в 2006 году. С этого момента она успела несколько раз избираться в Раду, возглавляла Житомирский облсовет. Владеет домом площадью 1040 кв. м. в с. Новые Петровцы (пригород Киева).

Отметим, дома имеют около половины депутатов, которые подали свои декларации в Нацагентство по предотвращению коррупции. Средняя площадь дома народного депутата – более 300 квадратных метров.