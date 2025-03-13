Банкоматы украинского банка продадут: название учреждения

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) намерен продать активы "Банка Сич", который находится в процессе ликвидации. С этой целью на 20 марта был назначен повторный аукцион по реализации, в частности складских помещений в Киеве общей площадью 1068,5 кв. м, а также банкоматов, терминалов и пр.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили: начальная цена лота – 16,44 млн грн.

"20 марта 2025 года в системе Prozorro.Продажи состоятся повторные торги активов АО "БАНК СИЧ". Торги пройдут по английской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица кроме заемщиков и поручителей по кредиту, а также кроме лиц, связанных с государством-агрессором", – говорится в сообщении.

Какие активы банка продают

В целом на продажу выставили 1 081 позицию. В частности:

складские помещения в Киеве общей площадью 1068,5 кв. м;

офисную технику;

мебель;

банкоматы;

терминалы.

Ощадбанк изменил срок действия своих карт

В то же время, государственный Ощадбанк не будет блокировать своим клиентам карты, срок действия которых подходит к концу. Они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2025 года. Там объяснили:

решение принято в связи с действующим в Украине военным положением;

продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года.

"Срок действия карт Ощадбанка продлен до 30 июня 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, также ФГВФЛ планирует продать активы 9 ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 3 млрд грн.

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