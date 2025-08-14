Банки Украины могут переписать ставки по кредитам и депозитам: чего ждать осенью-2025

В Украине осенью 2025 года могут снизиться ставки по кредитам. Речь идет об ипотеке, автокредитах и займах для малого и среднего бизнеса. Впрочем, в таком случае депозиты в гривне станут менее выгодными.

Это точно? Нет, следует учитывать, что такие данные – только прогноз, а не гарантия. Примерные подсчеты OBOZ.UA озвучил вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов.

Главное, что нужно знать

Проценты по кредитам в Украине осенью-2025 могут снизиться минимум на 1 п.п. – в среднем до 16-19% годовых в зависимости от типа займа и условий.

в Украине осенью-2025 могут снизиться минимум на 1 п.п. – в среднем до годовых в зависимости от типа займа и условий. Доходность депозитов при этом может упасть на 1-1,5 п.п., до средних ставок в зависимости от срока вклада на уровне 12-13% годовых: наиболее популярными, вероятно, останутся вклады на 6-9 месяцев и на 1 год, ставки по которым будут самыми высокими – в среднем 13%; с учетом бонусных программ за открытие вклада будет возможен доход д о 14% годовых.

при этом может упасть на 1-1,5 п.п., до средних ставок в зависимости от срока вклада на уровне годовых: Условие снижения процентов – уменьшение учетной ставки Национального банка Украины (НБУ) до 14-14,5% (сейчас – 15,5%).

– уменьшение учетной ставки Национального банка Украины (НБУ) до 14-14,5% (сейчас – 15,5%). Снижение процентов по банковским займам может привести к оживлению кредитования.

Прямая речь: что говорит банкир

О кредитах:

"Учетная ставка — это и гарантия прочности гривни, и рыночная стоимость привлечения средств. Ее снижение может стать важным системным сигналом к улучшению условий по целому ряду кредитных программ: от ипотеки, автокредитов до специальных программ для малого и среднего бизнеса. В условиях существенного снижения учетной ставки – до 14% – средние ставки по кредитам могут снизиться минимум на 1 п.п. Поэтому могут быть созданы благоприятные условия для роста объемов кредитования в среднем на 3-5%", – добавил Мамедов.

О депозитах:

"Низкая инфляция означает более мощную гривню, а потому доходность депозитов также может несколько снизиться. Однако у граждан появится возможность не только проиндексировать собственные вклады на уровень инфляции, но и получить небольшую пассивную прибыль в размере 2-3 процентных пункта", – отметил банкир.

Статистика по кредитам: какие займы берут украинцы

Более трех четвертей всех займов физлиц в Украине – это потребительские кредиты , подсчитали в Центре экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс".

всех займов физлиц в Украине – это , подсчитали в Центре экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс". В целом по состоянию на 1 июля 2025 года украинцы (не бизнес) набрали кредитов на 328,5 млрд грн .

. Ипотека с начала года выросла на 7,3%, а по сравнению с итогами "довоенного" 2021 года – на 39%.

с начала года выросла на 7,3%, а по сравнению с итогами "довоенного" 2021 года – на 39%. Автокредиты с начала 2025-го выросли на 12,5%, но остались все еще на 18% меньше уровня 2021-го.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также растет объем депозитов. При этом большинство вкладов населения сделано в государственные банки.

