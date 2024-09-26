ПриватБанк может заблокировать счет без объяснения причин: в банке рассказали, что нужно делать в таком случае

Украинские банки имеют право без объяснения причин разрывать отношения со своими клиентами. В таком случае необходимо предоставить счет в другом банке для того, чтобы перечислить остаток средств.

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Об этом идет речь в сообщении ПриватБанка в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме Минфин. "Сегодня открыла приложение Приват24 и увидела окно авторизации. Попробовала авторизоваться – в целях безопасности услуга недоступна. Ну хорошо, я за границей, думаю безопасность самое главное, звоню в "Приват", мне робот говорит, что все отношения со мной разорваны, счета закрыты", – говорится в жалобе.

В ответ в ПриватБанке объяснили, что банк работает в рамках действующего закона. При этом они должны проводить денежный мониторинг собственных клиентов.

"ПриватБанк работает исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, регулирующих отношения в сфере банковской деятельности. Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине", – отмечают в банке.

Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

"Пока ваше обслуживание ограничено. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Для перечисления ваших средств на счетах вам или вашему представителю необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе: реквизиты счета, открытого в другом банке на ваше имя; документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами; документы, удостоверяющие личность; документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; заявление о перечислении остатков средств", – отметили в банке.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине среди государственных банков самую большую зарплату получает председатель правления "Привата" Герхард Беш. В июле он получил более 2,4 млн грн и значительно опередил всех своих коллег. В то же время председатель НБУ Андрей Пышный, отвечающий за всю банковскую систему, в месяц зарабатывает в среднем 629 тыс. грн.

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