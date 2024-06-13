Банки переписали курс валют в Украине: какие теперь цены на доллар и евро

Курс доллара в украинских банках немного упал, а вот евро продолжает умеренно расти. Так, 13 июня в коммерческих банках средняя стоимость наличного доллара установилась на уровне 40,35/41,9 грн (покупка/продажа) – на 5 копеек ниже в продаже, чем накануне. Евровалюту предлагают в среднем по 43,5/44,33 грн, что на 10 копеек выше вчерашних расценок.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 40,3/40,96 грн, а евро – по 44/44,7 грн.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июня рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 40,44 грн. Это:

на 8 коп. ниже, чем было в среду, 12 июня;

на 31 коп. дороже, чем неделю назад;

на 10 коп. ниже исторического рекорда (40,54 грн/долл., был установлен 3 июня).

Официальная стоимость евро установилась на уровне 43,53 грн. Это на 7 копеек выше, чем днем ранее.

Курс доллара и евро в крупнейших банках 13 июня

Банк Курс доллара, покупка/продажа, грн Курс евро, покупка/продажа, грн ПриватБанк 40,35/40,95 43,4/44,4 Ощадбанк 40,35/40,95 43,5/44 ПУМБ 40,4/40,9 43,6/44,2 Сенс Банк 40,45/40,95 43,85/44,55 Универсал Банк 39,85/40,95 42,85/44,35 Укрэксимбанк 40,35/40,95 43,8/44,6

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости доллара в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют оказался заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так:

американскую валюту "с рук" 13 июня предлагают по цене 40,85/40,95 грн (покупка/продажа);

(покупка/продажа); евровалюту – по 44,21/44,45 грн.

Курс валют: что будет с долларом в ближайшие дни

По прогнозам банковского сектора, до 16 июня стоимость американской валюты в банках будет находиться в рамках 40-41,2 грн/доллар. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.

"На рынке не стоит ожидать каких-либо чрезмерных, революционных событий. Курсовые изменения будут "в рабочем порядке", согласно правилам режима "управляемой гибкости". Мы предполагаем, что на рынок будут давить инфляция и возможный рост спроса, однако у регулятора достаточно возможностей и средств, чтобы уберечь рынок от негативных явлений", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), при переходе к управляемой гибкости курса, НБУ предупреждал, что колебания будут расширяться. А потому украинцам нужно "понемногу привыкать" к этому.

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