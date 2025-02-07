Банки и НБУ заметно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В Украине заметно подешевел доллар – как в банках, так и по официальному курсу. Так, 7 февраля американская валюта в кассах финучреждений стоит в среднем 41,4/41,9 (покупка/продажа). Снижение курса доллара в продаже составило 5 коп., в покупке цена "бакса" упала на 8 коп. А по расчетам НБУ, стоимость американской валюты просела сразу на 17 коп.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках стоимость американской валюты вновь изменилась разнонаправленно. Средний курс в покупке повысился на 4 коп., до 41,18 грн/долл., а вот в продаже курс доллара упал на 9 коп., до 41,6 грн. Впрочем, обычно курсовая ситуация в обменниках очень динамичная, потому стоимость валюты может заметно измениться в течение дня.

За неделю банковские расценки на доллар тоже снизились. Удешевление в покупке составило 20 коп., а в продаже – 25 коп.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) установил на 6 февраля официальную стоимость доллара США на уровне 41,49 грн. Это:

на 17 коп. ниже курса, который действовал накануне;

курса, который действовал накануне; на 33 коп. ниже курса, установленного неделю назад;

на 79 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).

На черном рынке – когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты – курс доллара остался выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, 7 февраля среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 41,66 грн в покупке и 41,65 грн в продаже.

Курс валют в банках Украины: какие цены на доллар сегодня

Крупные коммерческие банки Украины 7 февраля продают доллар по ценам в диапазоне 41,65-42 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,7-41,35 грн. Таким образом, отдельные банки снизили стоимость доллара сразу на 15-20 коп.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 41,15 41,75 Ощадбанк 41,15 41,65 ПУМБ 41,4 42 Сенс Банк 41,35 41,8 Универсал Банк 40,7 41,7 Райффайзен Банк 41,2 41,67 Укргазбанк 41,3 41,7 Креди Агриколь 41,2 41,75 Укрсиббанк 41,2 41,83

Обратите внимание: это справочные курсы с официальных сайтов финучреждений. Фактический курс в кассе может отличаться, в том числе банки могут взимать комиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, eкраинские банки заметно увеличили объемы ввоза в Украину наличной иностранной валюты. За год этот показатель вырос почти на 70%. Тенденция отражает спрос населения на иностранную валюту в кассах банков.

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