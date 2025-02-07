Банки и НБУ заметно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
В Украине заметно подешевел доллар – как в банках, так и по официальному курсу. Так, 7 февраля американская валюта в кассах финучреждений стоит в среднем 41,4/41,9 (покупка/продажа). Снижение курса доллара в продаже составило 5 коп., в покупке цена "бакса" упала на 8 коп. А по расчетам НБУ, стоимость американской валюты просела сразу на 17 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках стоимость американской валюты вновь изменилась разнонаправленно. Средний курс в покупке повысился на 4 коп., до 41,18 грн/долл., а вот в продаже курс доллара упал на 9 коп., до 41,6 грн. Впрочем, обычно курсовая ситуация в обменниках очень динамичная, потому стоимость валюты может заметно измениться в течение дня.
За неделю банковские расценки на доллар тоже снизились. Удешевление в покупке составило 20 коп., а в продаже – 25 коп.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) установил на 6 февраля официальную стоимость доллара США на уровне 41,49 грн. Это:
- на 17 коп. ниже курса, который действовал накануне;
- на 33 коп. ниже курса, установленного неделю назад;
- на 79 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).
На черном рынке – когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты – курс доллара остался выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, 7 февраля среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 41,66 грн в покупке и 41,65 грн в продаже.
Курс валют в банках Украины: какие цены на доллар сегодня
Крупные коммерческие банки Украины 7 февраля продают доллар по ценам в диапазоне 41,65-42 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,7-41,35 грн. Таким образом, отдельные банки снизили стоимость доллара сразу на 15-20 коп.
Обратите внимание: это справочные курсы с официальных сайтов финучреждений. Фактический курс в кассе может отличаться, в том числе банки могут взимать комиссии.
Как сообщал OBOZ.UA, eкраинские банки заметно увеличили объемы ввоза в Украину наличной иностранной валюты. За год этот показатель вырос почти на 70%. Тенденция отражает спрос населения на иностранную валюту в кассах банков.
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