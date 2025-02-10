Банки и НБУ за выходные изменили курс доллара: сколько теперь стоит валюта
В Украине после выходных снова подешевел доллар – в банках и по официальному курсу – хотя темпы укрепления гривни несколько замедлились. Так, 10 февраля американская валюта в кассах финучреждений стоит в среднем 41,3/41,9 (покупка/продажа). Снижение курса доллара в покупке составило 10 коп. по сравнению с пятницей.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках при этом стоимость американской валюты немного повысилась. Средний курс в покупке поднялся на 3 коп., до 41,21 грн/долл., а в продаже – сразу на 13 коп., до 41,73 грн. Следует учесть, что обычно ситуация в обменниках очень динамичная, а потому курс может заметно измениться в течение дня.
Более общее представление о курсовых тенденциях в Украине дают графики изменений за 7 дней и а 30 дней. Так, за неделю банковские расценки на доллар снизились в покупке на 20 коп., а в продаже – на 30 коп. За последний месяц доллар в банках подешевел и вовсе на 0,9-1,05 грн.
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 10 февраля официальную стоимость доллара США на уровне 41,47 грн. Это:
- на 2 коп. ниже курса, который действовал в пятниц, 7 февраля;
- на 26 коп. ниже курса, установленного неделю назад;
- на 81 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).
На черном рынке – когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты – курс доллара остается традиционно выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, 10 февраля среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 41,75-41,76 грн.
Курс валют в банках Украины: почем покупают и продают доллар
Крупные коммерческие банки Украины 7 февраля продают доллар по ценам в диапазоне 41,69-41,9 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,75-41,55 грн.
Обратите внимание: это справочные курсы с официальных сайтов финучреждений. Фактический курс в кассе может отличаться, в том числе банки могут взимать комиссии. Также курсы валют в разных отделениях могут отличаться.
Курс доллара: чего ожидать в ближайшее время
Тенденция к укреплению украинской валюты продолжается уже почти месяц. Банкиры и эксперты Capital Times и Центра экономической стратегии (ЦЭС) объясняют: основная причина укрепления гривни – рекордные валютные интервенции Нацбанка, а также сезонность – перестал действовать фактор повышенных бюджетных расходов в конце года. Позитивно на украинскую валюту повлияло также повышение учетной ставки и геополитические сигналы, рассказали специалисты Forbes.
Директор по инвестициям, глава офиса R&D Capital Times Артем Щербина считает, что при стабильном поступлении финансовой помощи в последующие месяцы в Украине может наблюдаться довольно узкий диапазон колебаний гривни – в пределах 41-42 грн/долл.
Однако исчерпание сезонного фактора и эффект от повышения ставки на фоне отсутствия положительных геополитических новостей могут снизить продажу валюты, предупреждает директор департамента аналитических исследований Raiffeisen Bank Александр Печерицын. "Это может несколько повысить курс в ближайшее время", – добавляет он.
Кроме того, по словам руководителя службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрия Крохмаля, неопределенность с объемами международной финансовой поддержки на 2026 год будет уже в этом году влиять на объемы поступления валюты в Украину. "Поэтому комфортнее для Нацбанка и Минфина будет умеренная девальвация гривни", – считает банкир. Во втором квартале 2025 года (апрель-июнь) курс будет в диапазоне 41,4-43 грн/долл., предполагает он.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские банки заметно увеличили объемы ввоза в Украину наличной иностранной валюты. За год этот показатель вырос почти на 70%. Тенденция отражает спрос населения на иностранную валюту в кассах банков.
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