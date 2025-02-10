Банки и НБУ за выходные изменили курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В Украине после выходных снова подешевел доллар – в банках и по официальному курсу – хотя темпы укрепления гривни несколько замедлились. Так, 10 февраля американская валюта в кассах финучреждений стоит в среднем 41,3/41,9 (покупка/продажа). Снижение курса доллара в покупке составило 10 коп. по сравнению с пятницей.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках при этом стоимость американской валюты немного повысилась. Средний курс в покупке поднялся на 3 коп., до 41,21 грн/долл., а в продаже – сразу на 13 коп., до 41,73 грн. Следует учесть, что обычно ситуация в обменниках очень динамичная, а потому курс может заметно измениться в течение дня.

Более общее представление о курсовых тенденциях в Украине дают графики изменений за 7 дней и а 30 дней. Так, за неделю банковские расценки на доллар снизились в покупке на 20 коп., а в продаже – на 30 коп. За последний месяц доллар в банках подешевел и вовсе на 0,9-1,05 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) установил на 10 февраля официальную стоимость доллара США на уровне 41,47 грн. Это:

на 2 коп. ниже курса, который действовал в пятниц, 7 февраля;

на 26 коп. ниже курса, установленного неделю назад;

на 81 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).

На черном рынке – когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты – курс доллара остается традиционно выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, 10 февраля среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 41,75-41,76 грн.

Курс валют в банках Украины: почем покупают и продают доллар

Крупные коммерческие банки Украины 7 февраля продают доллар по ценам в диапазоне 41,69-41,9 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,75-41,55 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 41,15 41,75 Ощадбанк 41,15 41,7 ПУМБ 41,3 41,9 Сенс Банк 41,55 41,85 Универсал Банк 40,75 41,75 Райффайзен Банк 41,2 41,69 Укргазбанк 41,4 41,8 Креди Агриколь 41,25 41,85 Укрсиббанк 41,25 41,85

Обратите внимание: это справочные курсы с официальных сайтов финучреждений. Фактический курс в кассе может отличаться, в том числе банки могут взимать комиссии. Также курсы валют в разных отделениях могут отличаться.

Курс доллара: чего ожидать в ближайшее время

Тенденция к укреплению украинской валюты продолжается уже почти месяц. Банкиры и эксперты Capital Times и Центра экономической стратегии (ЦЭС) объясняют: основная причина укрепления гривни – рекордные валютные интервенции Нацбанка, а также сезонность – перестал действовать фактор повышенных бюджетных расходов в конце года. Позитивно на украинскую валюту повлияло также повышение учетной ставки и геополитические сигналы, рассказали специалисты Forbes.

Директор по инвестициям, глава офиса R&D Capital Times Артем Щербина считает, что при стабильном поступлении финансовой помощи в последующие месяцы в Украине может наблюдаться довольно узкий диапазон колебаний гривни – в пределах 41-42 грн/долл.

Однако исчерпание сезонного фактора и эффект от повышения ставки на фоне отсутствия положительных геополитических новостей могут снизить продажу валюты, предупреждает директор департамента аналитических исследований Raiffeisen Bank Александр Печерицын. "Это может несколько повысить курс в ближайшее время", – добавляет он.

Кроме того, по словам руководителя службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрия Крохмаля, неопределенность с объемами международной финансовой поддержки на 2026 год будет уже в этом году влиять на объемы поступления валюты в Украину. "Поэтому комфортнее для Нацбанка и Минфина будет умеренная девальвация гривни", – считает банкир. Во втором квартале 2025 года (апрель-июнь) курс будет в диапазоне 41,4-43 грн/долл., предполагает он.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские банки заметно увеличили объемы ввоза в Украину наличной иностранной валюты. За год этот показатель вырос почти на 70%. Тенденция отражает спрос населения на иностранную валюту в кассах банков.

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