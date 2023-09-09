Банки блокируют счета украинцев: названы новые неожиданные причины

Украинцы массово жалуются на то, что банки заблокировали счета сразу после поступления на них средств. Речь идет о разовых пополнениях в пределах 10 тыс. грн. Банки расценивали их, как подозрительные, и требовали у получателей предъявить документы, которые бы объяснили, что это за поступления, почему в такой сумме и от кого получены.

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Как пишет издание "Минфин", но даже после этого не всем клиентам удавалось получить доступ к своим деньгам. Клиент Райффайзен банка рассказал, что банк заблокировал ему счет и отказал в дальнейшем сотрудничестве сразу после того, как ему поступила небольшая сумма, которую через терминал перевели близкие родственники. Подробные объяснения ни на "горячей" линии, ни в отделении банка, куда обратился мужчина, ему не предоставили.

"Ответы, в чем именно проблема и какие вопросы есть в финмониторинге ко мне, мне никто не предоставил. В последствии мне предложили закрыть счет, на что я согласился. Но когда я закрывал счет, мне сказали, что оставшиеся у меня на балансе средства я смогу получить только через 60 дней!" – пожаловался клиент.

В похожую ситуацию попала клиентка monobank. Причиной блокирования ее счета стали 100 евро, которые дочь перечислила из-за границы через платежную систему SWIFT. "Попросили объяснение платежа, что это действительно мои родственники. Я отправила данные, что это действительно моя дочь, но карточку так и не разблокировали. Это просто циничный грабеж", – возмущается пользовательница.

Но самый интересный случай был у клиента А-Банка. Пользователь сообщил, что банк еще несколько месяцев назад заблокировал его счет. Поводом послужило поступление на карточку 9 500 грн от неизвестного лица. По словам клиента, он сразу сообщил А-Банк, что это ошибочный платеж, и изъявил желание его вернуть отправителю. Но это никак ему не помогло.

Банк заблокировал счет и теперь, чтобы его разблокировать, требует от клиента уплатить 30% от остатка на балансе, что, как уточняет автор отзыва, более 30 тыс. грн. В банке объяснили, что счет заблокировали из-за получения мошеннического перевода.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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