Банк начислил клиенту миллиарды, затем снял их и заблокировал его счет: где это произошло

Американский банк JPMorgan Chase начислил одному из своих клиентов 99 млрд долларов, после чего снял их и заблокировал его счет. Связаться же со службой поддержки учреждения для прояснения ситуации клиенту не удалось.

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"Мой текущий счет был таким большим с прошлого понедельника (вероятно, имеется в виду 7 августа. – Ред.). Я позвонил в JPMorgan Chase, меня направляли в 5 разных отделов. И никто не знал, что происходит", – рассказал он в одной из соцсетей, передает The Daily Hodl.

Отмечается: по словам клиента, вместо объяснений банк просто снял с его счета деньги. После чего его учетная запись была автоматически заблокирована, а "все попытки связаться со службой поддержки для получения объяснений не увенчались успехом".

Банку не впервой снимать со счетов своих клиентов 99 млрд долларов

Авторы материала также напоминают: это – не первый подобный случай. Так:

в 2016 году женщина из Чикаго (США) "внезапно поняла, что с банковского счета ее покойной матери было снято 99 млрд долларов". В банке же тогда заявили, что "расследуют проблему";

в феврале 2020-го женщина из Техаса (тоже США) обнаружила, что на ее совместном с покойным мужем счете был перерасход более чем на 99 млрд долларов.

"В ответ на последнее представитель JPMorgan Chase заявил, что те регулярно делают подобное со счетами, принадлежащими умершим людям. Цель – защита от несанкционированного снятия средств", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем одна из клиенток ПриватБанка пожаловалась, что тот закрыл ее счет без предупреждения. В банке же ответили, что, как и любой другой банк, имеют право без согласия клиента разорвать с ним сотрудничество. При этом остаток средств на счету должны по заявлению уже бывшего клиента перевести туда, куда он укажет.

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