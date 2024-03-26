Украинские АЗС "отпустили" цены на бензин: сколько теперь стоит

Бензин А-95 на украинских АЗС продолжает дорожать. Так, 26 марта те продают его в среднем по 53,35 грн, что на 3 коп. дороже, чем днем ранее. В целом же за последнее время стоимость ресурса увеличилась почти на 2 грн/л. В начале текущего этапа подорожания, 7 марта, он стоил в среднем 51,47 грн/л.

В общем же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают бензин по 49,9-58,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива составляет 9,09 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Фактор" – 49,9 грн/л. А также:

"Авантаж 7" – 49,95 грн/л;

"Маркет", "Олас" – 49,99 грн/л.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 58,99 грн/л. А кроме того:

WOG, ОККО – 56,99 грн/л;

Shell – 56,42 грн/л.

Почему выросли цены

Причиной роста цен, по словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, является изменение мировой конъюнктуры, передает "Апостроф". Он объяснил:

в начале 2024 года баррель нефти стоил 77 долларов;

сейчас цена "повысилась до 86 долларов".

"То есть подорожание составило более 10%. Конечно, это влечет за собой и повышение цен на топливо", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем на одной из АЗС в Киеве производили контрафактное топливо и продавали его водителям. Подделывали злоумышленники дизтопливо, а также бензин марок А-95 та А-92.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!