АЗС готовятся заметно повысить цены на бензин: украинцам рассказали, чего ожидать

В Украине ожидается подорожание бензина. По прогнозам, в марте стоимость топлива может превысить 52 грн/л. В то же время, 8 марта литр ресурса (А-95) стоит на АЗС в среднем 51,54 грн, что уже на 7 коп. дороже, чем днем ранее.

О росте цен сообщил аналитик консалтинговой компании Нафторынок Александр Сиренко, передают "Факты ICTV". Он отметил, что на это влияют:

подорожания нефти;

блокада польской границы.

В целом же, отметил эксперт, ожидаемое подорожание будет ощутимым – но не критическим. По его прогнозу, цены превысят 52 грн/л, но не сильно.

"Движения будут. Но цены вырастут у поставщиков, которые продавали горючее по 46 грн/л", – резюмировал он.

Сколько стоит бензин

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 8 марта литр бензина А-95 стоит на АЗС в среднем 51,54 грн, что на 7 коп. дороже, чем днем ранее.

В целом крупные сети АЗС продают его по 47,95-56,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 9 грн/л.

Дороже всего бензин стоит на заправках SOCAR – 56,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 54,99 грн/л;

Shell – 54,44 грн/л.

Самые низкие цены на ресурс установили в сети Авантаж 7 – 47,95 грн/л. А кроме того:

Маркет – 47,99 грн/л;

Фактор – 48,5 грн/л;

RLS – 48,7 грн/л.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно в домашних условиях проверить качество бензина. Один из способов – через запаха бензина. Качественный бензин должен иметь слабый запах, отсутствие странных ароматов или запаха гнилости.

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