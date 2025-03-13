АЗС готовятся ощутимо переписывать цены на бензин: какой "сюрприз" готовят украинцам

Украинские АЗС ощутимо снизят цены на бензин А-95 – в экспертной среде считают, что этот процесс стартует ближе к 20 марта. Само же удешевление составит 1 грн/л – хотя, считается, у сетей АЗС будет возможность снизить цены сразу на 2 грн/л.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: удешевление станет результатом того, что сети будут пытаться "компенсировать потери от низких проливов зимой".

"Ближе к 20 марта начнется понижение цен. Сети будут пытаться компенсировать потери от низких проливов зимой, поэтому цена будет снижена не на 2 грн/л, а всего на 1 грн/л", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

При этом он подчеркнул: потенциал для снижения сети будут использовать, проводя различные акции. А также вводя скидки.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В то же время, за прошедшие сутки украинские АЗС повысили стоимость бензина – однако всего на 1 коп./л. Цену подняли до средних 56,72 грн/л.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 13 марта крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Авантаж 7" – 52,95 грн/л. А также "Фактор" – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Киеве разоблачили подпольную АЗС – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива. Во время обысков на ней было изъято, среди прочего, свыше 6,3 тонны ресурса, а специальное оборудование – демонтировано. В настоящее время работа заправки остановлена.

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