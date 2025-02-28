АЗС готовятся менять цены на бензин: украинцам рассказали, чего ожидать на выходных

За прошедшие сутки украинские АЗС повысили цены на бензин А-95. Так, 28 февраля они продают его в среднем, по 56,91 грн/л – что на 1 коп. дороже, чем днем ранее. В то же время, на выходных украинцам советуют следить за предложениями АЗС – ведь те могут провести акции. Поэтому появится возможность заправиться дешевле.

Видео дня

Как объяснили авторы материала delo.ua, в настоящее время предпосылки для снижения цен на бензин в пределах 1 грн/л есть только у сетей, торгующих в премиум-сегменте. Следовательно, они могут проводить "акции выходного дня со щедрыми скидками".

"Цены на бензин на АЗС будут оставаться преимущественно неизменными. Но на выходных отдельные сети могут провести акции с существенными скидками на топливо", – резюмировали авторы материала.

В то же время, отмечается, в настоящее время наценки на топливо у АЗС находятся на уровне осени прошлого года. А потому в ближайшее время "не следует ожидать радикальных изменений ценовой политики".

"Кроме того, маржа многих сетей снизила необходимость платить авансом налог на прибыль. С другой стороны, спрос на топливо в розничном сегменте сейчас достаточно низкий, а часть трейдеров опасается, что текущий низкий уровень потребления является "новой нормальностью" на топливном рынке", – рассказали аналитики.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 28 февраля крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, угрозы закрытия АЗС с 1 марта из-за новых требований к регистраторам расчетных операций (РРО) в Украине нет. Дело в то, отмечают в экспертной среде, что ситуация уже частично урегулирована.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!