Автомобилисты снова переходят на газ: сколько можно сэкономить, установив ГБО

Автомобилисты снова массово переводят машины на газ, ведь разница в стоимости с бензином позволяет экономить более тысячи гривен в месяц и окупить оборудование менее чем за год. Но рост акцизов и возможные колебания цен ставят под сомнение долгосрочную выгодность ГБО.

Об этом сообщил основатель компании, которая перевозит горюче-смазочные материалы, Дмитрий Леушкин в комментарии СМИ. Основная причина возрождения спроса на ГБО – это ценовая разница между бензином и автогазом.

Если в июле 2025 года литр бензина А-95 стоил 56,07 грн, то автогаз – 34,45 грн. В сентябре ситуация еще больше "разошлась", ведь бензин подорожал до 58,79 грн, тогда как автогаз даже немного подешевел – до 34,43 грн. Такой разрыв в цене автоматически делает эксплуатацию авто на газе более выгодной.

В то же время эксперты предостерегают, что нынешние скидки не гарантируют долговременной экономии. Автогаз остается товаром с нестабильной динамикой цен, и любые колебания на рынке могут быстро изменить ситуацию.

Сколько реально можно сэкономить

По словам Леушкина, при расчетах стоит учитывать коэффициент 1,2, поскольку расход газа выше, чем бензина. Если применить этот показатель к нынешней цене автогаза (34,43 грн/л), фактическая "эквивалентная" цена составит 41,31 грн. Это все равно существенно дешевле бензина – 58,79 грн/л.

Таким образом, каждый литр топлива позволяет сэкономить примерно 24,26 грн. В пересчете на 100 км пробега это около 242,6 грн экономии. Если водитель преодолевает 500 км в месяц, то ежемесячная экономия составляет около 1 213 грн. Однако чтобы получить эти выгоды, сначала придется вложиться в установку оборудования.

ГБО 2 поколения для 4-цилиндровых моторов стоит от 8 тыс. грн;

оборудование 4 поколения – 12-26 тыс. грн в зависимости от марки;

в зависимости от марки; премиум-решения для мощных многоцилиндровых авто – 30-40 тыс. грн;

обязательные расходы: сертификация – около 3 тыс. грн, перерегистрация в сервисном центре МВД – 900 грн.

То есть даже минимальная стоимость перевода авто на газ составляет минимум 12 тыс. грн. При средней экономии 1,2 тыс. грн в месяц это оборудование окупится примерно за 10 месяцев. Все, что дальше – "чистая" выгода.

Эксперты отмечают, что такая экономия возможна только при стабильных ценах на рынке. А этого в Украине практически не бывает. Прошлой зимой автогаз стоил до 37 грн/л, а нынешняя тенденция к снижению может в любой момент измениться.

Кроме того, растущие акцизы ставят под вопрос будущую целесообразность установки ГБО. Если в 2024 году акциз составлял 52 евро за тысячу литров, то в 2025 он уже вырос до 173 евро, а в 2028 должен достичь 250 евро. Это почти в пять раз больше, чем на старте реформы.

По подсчетам экспертов, выгодность газа исчезает, если его стоимость достигает 65% от цены бензина. В перспективе нескольких лет этот баланс может быть утрачен. Специалисты советуют взвешивать не только финансовую целесообразность, но и технические нюансы:

авто с ГБО хуже заводятся зимой и быстрее перегреваются летом;

качество автогаза в сезон может быть сомнительным: на АЗС иногда продают технические смеси, негативно влияющие на двигатель;

для кредитных и новых автомобилей установка ГБО может быть проблемной или невыгодной.

