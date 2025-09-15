Продлят ли льготы на ввоз электромобилей в Украину? Гетманцев дал четкий ответ

Импортеры электромобилей в Украине пользуются рядом льгот – они не платят ни ввозную пошлину, ни акцизный сбор, ни налог на добавленную стоимость (НДС). Но с 1 января 2026 года их положение кардинально изменится, как и стоимость автомобилей с электрическими двигателями.

Об этом заявил СМИ председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отмечает, что отмена льгот поможет наполнить бюджет воюющей Украины.

Вопрос конкурентоспособности

Нардеп назвал свою позицию категоричной – льготы на электрокары будут действовать только до конца 2025 года. Он выступил против государственного вмешательства в ситуацию на авторынке страны.

"Категорически – нет. Я вообще не понимаю, почему обсуждается этот вопрос. Была предоставлена льгота, срок ее действия закончился, продлевать ее никто не обещал. Нет ни одного аргумента для продления льгот. Конкурентоспособность товара на рынке должен определять рынок, а не государство путем предоставления льгот", – подчеркнул Гетманцев.

Армии нужны деньги

Политик отверг апеллирование к защите окружающей среды. По его словам, украинской армии средства нужнее, чем для сохранения природы.

"Если вы как импортер настаиваете на этой льготе, обосновывая это заботой об экологии, то в моей картине мира приоритет между финансированием армии и экологией на стороне финансирования армии. Поэтому объективно у нас ни одного аргумента в пользу льгот для электрокаров нет", – объяснил председатель парламентского комитета.

Даниил Гетманцев отметил, что эту позицию разделяет также и министр финансов Сергей Марченко. А без поддержки главы профильного комитета Рады и правительства решить этот вопрос невозможно.

Льготы для электромобилей в Украине

С 2018 года на электромобили распространяется ряд финансовых льгот. Импортеров таких авто освобождают от уплаты:

ввозной пошлины;

акцизного сбора;

налога на добавленную стоимость (НДС).

Такие особые условия делают ввоз электрокаров в Украину значительно дешевле, чем бензиновых или дизельных автомобилей. Это касается как новых, так и подержанных авто с электродвигателями.

Как уже сообщал OBOZ.UA, поскольку с 2026 года планируют отменить льготы на импорт электромобилей, украинцы массово бросились их покупать, ведь с 2026 года к стоимости авто добавится минимум 30% налогов. Активно берут как новые модели BYD Song Plus EV, Honda eNS1 и Volkswagen ID.UNYX, так и подержанные Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Nissan Leaf, пока цены остаются на нынешнем уровне.

