АТБ – лидер национального ритейла и лучший работодатель Украины

Корпорация АТБ, которая управляет флагманом украинского ритейла "АТБ Маркет", возглавила рейтинг лучших работодателей Украины по результатам рейтинга "Лучшие работодатели 2025 года".

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Лидер национального ритейла, в команде которого работает 59 тысяч украинцев, много лет подряд демонстрирует высокие стандарты HR-менеджмента и вполне заслуженно занял первое место среди сотни лучших работодателей Украины, таких как – банки, IТ-компании, ведущие агрохолдинги и фармацевтические компании, предприятия пищевой промышленности и международные бренды.

А в топовой десятке победителей рейтинга "Лучшие работодатели 2025 года" АТБ – единственный представитель отрасли ритейла, который завоевал первое место у представителей других отраслей, среди которых международная компания "МакДоналдз" в Украине, и ведущие отечественные компании – Новая Почта, Киевстар, МХП, ОККО, ДТЭК, Farmak и другие.

Первое место рейтинга и признание лучшим работодателем страны АТБ-маркет признано по результатам оценок экспертного жюри и с учетом результатов онлайн-голосования на портале Delo.ua.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы военного времени, АТБ продолжает уверенно удерживать отраслевое лидерство по всем ключевым показателям, в том числе объемы уплаты налогов, товарооборот, помощь армии. Но не менее важно, что компания является и крупнейшим работодателем. На предприятиях АТБ работают более 59 тыс. граждан, из которых 48 тыс. являются работниками флагманского предприятия корпорации – ООО "АТБ-Маркет". Трудоустройство в АТБ исключительно официальное, с соцпакетом и "белой" заработной платой конкурентного уровня, что является сверхважными факторами сегодня", – объяснили составители рейтинга лидерские позиции АТБ в национальном первенстве лучших работодателей.

Благодаря устойчивой деятельности АТБ и поддержке команды работников сотни тысяч их близких и семей, даже несмотря на вызовы военного времени, имеют надежную экономическую опору и стабильный источник доходов.

Даже потеря части сети в результате полномасштабного вторжения не изменила ориентации АТБ на весомый вклад в сфере занятости в Украине: "АТБ удалось продемонстрировать феноменальную устойчивость и несокрушимость бизнеса и быстро перейти к этапу постепенного восстановления. Даже в условиях войны ежегодно в разных уголках Украины открываются десятки новых магазинов и примерно столько же восстанавливаются, поэтому создаются тысячи новых рабочих мест", – отметили составители рейтинга.

АТБ с радостью принимает на работу в новых локациях своих работников, которые покинули временно оккупированные врагом территории или зоны интенсивных боевых действий: люди получают шанс начать новую жизнь с крепкой финансовой опорой, имея сохранение отпуска, должности, рабочего стажа и тому подобное.

Кадровая политика АТБ более 30 лет основывается на поддержке и развитии ключевой ценности любого бизнеса – работники. Несмотря на такие острые вызовы последних лет, как финансовые кризисы, пандемия COVID-19, а затем полномасштабное российское вторжение, АТБ ни разу не задержала зарплаты многотысячной команде.

Для преодоления вызова дефицита кадров АТБ имеет широкий спектр программ обучения и переквалификации персонала в собственных учебных центрах в Днепре, Одессе, Киеве и Львове, где ежегодно бесплатно повышают квалификацию, овладевают новыми навыками и знаниями более 4000 украинцев.