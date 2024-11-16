Ассоциация солнечной энергетики призвала создать механизмы погашения задолженности перед производителями зеленой энергии

Ассоциация солнечной энергетики Украины отмечает необходимость разработки эффективных механизмов погашения задолженности перед производителями возобновляемой энергетики.

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Об этом заявил Александр Кисилев, директор Ассоциации солнечной энергетики Украины.

По его словам, вопрос задолженности остается актуальным, несмотря на стремительное развитие отрасли.

"За прошлый год было ввезено 170 МВт солнечных модулей. За 9 месяцев этого – около 900 МВт солнечных модулей", – сообщил Кисилев.

Директор Ассоциации подчеркнул важность решения вопроса задолженности и выразил надежду на разработку соответствующих механизмов.

"Здесь больше внимания на наш взгляд, чтобы все-таки обратить внимание на структуру задолженности и возможные механизмы ее погашения. Эта работа ведется, и мы надеемся, что такие механизмы будут предоставлены", - подчеркнул Кисилев.

Он также обратил внимание на необходимость своевременной корректировки тарифа на передачу электроэнергии для предотвращения накопления новых долгов.

Напомним, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников ("зеленый" тариф) перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.