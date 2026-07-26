Аренда "поглощает" почти всю зарплату: названы города Украины с самым дорогим жильем

Дороже всего арендовать жилье сегодня в Ужгороде, где однокомнатная квартира обходится примерно в 75 % средней зарплаты, а аренда двухкомнатной уже превышает месячный доход. Самое доступное жилье по-прежнему находится в прифронтовых городах — Херсоне, Харькове, Николаеве, Сумах и Запорожье, где на аренду уходит значительно меньшая часть заработка.

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Об этом свидетельствует аналитика профильного портала по поиску недвижимости. Наименее доступным городом для арендаторов остается Ужгород. Здесь аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 75% средней заработной платы.

Фактически три четверти дохода жителя могут уйти только на оплату жилья, без учета коммунальных услуг и других повседневных расходов. В число городов с самым высоким соотношением стоимости аренды к зарплате также вошли:

Ужгород – 75%;

Львов – 66%;

Ивано-Франковск – 65%;

Луцк – 60%.

В столице ситуация несколько улучшилась. В Киеве аренда однокомнатной квартиры сейчас составляет около 51% средней зарплаты, что на 9 процентных пунктов меньше, чем год назад.

Где арендовать жилье дешевле всего

Самые низкие цены на аренду традиционно фиксируются в городах, расположенных ближе к линии фронта, где из-за рисков для безопасности спрос на жилье значительно ниже. В частности, на аренду однокомнатной квартиры жители тратят:

Херсон – 18% средней зарплаты;

Харьков – 26%;

Николаев – 29%;

Сумы – 31%;

Запорожье – 32%.

Именно эти города в настоящее время остаются наиболее доступными по соотношению доходов и стоимости аренды.

Двухкомнатные квартиры стали еще менее доступными

Еще более сложная ситуация сложилась с арендой двухкомнатного жилья, особенно в западных регионах Украины. Абсолютным лидером по дороговизне вновь стал Ужгород, где аренда двухкомнатной квартиры уже стоит 114% средней месячной зарплаты. Даже полного среднего дохода жителя города не хватает для оплаты такого жилья.

Во Львове и Киеве ситуация также остается непростой – аренда двухкомнатной квартиры поглощает около 80% среднего заработка. В то же время значительно более доступными остаются Харьков, Запорожье, Николаев, Херсон, Чернигов, Сумы и Житомир. В этих городах на аренду двухкомнатного жилья уходит менее половины средней зарплаты.

Почему разница между городами такая большая

Аналитики объясняют, что самые высокие цены на аренду наблюдаются в городах запада Украины, куда после начала полномасштабной войны переехало значительное количество внутренне перемещенных лиц. Высокий спрос при ограниченном количестве жилья поддерживает цены на рекордном уровне.

В то же время в прифронтовых городах ситуация противоположная — из-за постоянной угрозы обстрелов спрос на аренду существенно ниже, что сдерживает рост стоимости жилья. Эксперты также обращают внимание на то, что для многих украинцев приобретение собственного жилья остается не менее сложной задачей. В рамках государственной программы льготной ипотеки єОселя стандартный первоначальный взнос составляет от 20% стоимости квартиры, хотя для заемщиков в возрасте до 25 лет его могут снизить до 10%.

По подсчетам аналитиков, чтобы накопить только на первоначальный взнос за самую доступную однокомнатную квартиру в Киеве, необходимо собрать около 383 тысяч гривен. При условии откладывания всей средней зарплаты на это уйдет почти 11 месяцев, не учитывая никаких других расходов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за усиления российских обстрелов всё больше людей ищут квартиры в относительно безопасных западных регионах в качестве "резервного" жилья или нового постоянного места проживания. Наибольшим спросом пользуются квартиры площадью 50–80 кв. м с возможностью рассрочки, готовой отделкой, укрытиями, автономными системами и развитой инфраструктурой.

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