Акции разработчика "Ведьмака" с грохотом упали: что произошло с компанией

Разработчик компьютерных игр CD Projekt подводит убытки после своего объявления о дате релиза долгожданного продолжения культовой игры Witcher IV ("Ведьмак IV"). После того, как компания разочаровала фанатов и инвесторов, ее акции упали на 11%.

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Как сообщает Reuters, точную дату премьеры в компании не назвали. Но чтобы предоставить инвесторам больше видимости, финансовый директор CD Projekt Петр Нилубович сказал, указал игра выйдет после 2026 года.

Следует отметить, что аналитики по-прежнему считали, что релиз игры состоится между 2026 и 2028 годами. Поэтому подтверждение того, что она выйдет не раньше 2027 года, "не является большой неожиданностью", пишет аналитик брокерской компании Trigon Гжегож Бальчерски. По его прогнозу, премьера состоится во втором квартале 2027 года.

И хотя перенос даты новых продолжений популярных игр типа "Ведьмака" является обычным явлением в этой области, это вызвало обеспокоенность задержками других проектов, которыми сейчас занимается компания. На этом фоне акции CD Projekt упали на 11%, что стало для компании худшим результатом за сутки за последние два года, а также худшим результатом по европейскому эталонному индексу STOXX 600. Но даже с таким результатом, с начала 2025 года акции разработчика выросли на 20%.

"Отсутствие у руководства готовности взять на себя обязательство (выпустить игру. – Ред.) до 2027 года также должно разочаровать. Хотя мы считаем, что актуарные предположения, использованные в годовом отчете, свидетельствуют о том, что это внутренний базовый сценарий", – говорится в примечании аналитиков финансового конгломерата JPMorgan.

О работе над новой частью саги "Ведьмак" было объявлено еще в марте 2022 года, но о полномасштабном полномасштабном производстве стало известно только в ноябре-2024. Генеральный директор компании Михал Новаковский сказал тогда, что обычно разработка большой AAA-игры занимает 5-6 лет с момента первого обсуждения идей.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 27 ноября 2024 года, через неделю после релиза, игра Stalker 2: Heart of Chornobyl украинского разработчика GSC Game World разошлась тиражом более 1,5 млн копий. По данным Video Game Insight, Украина тогда заняла второе место по количеству приобретенных копий, уступая США. А 18 декабря владелец студии-разработчика Максим Криппа объявил, что игра уже добилась коммерческого успеха и уже начала приносить прибыль.

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