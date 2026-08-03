Адреса украинцев массово проверяют: какие данные хотят верифицировать

В Украине верифицировали более 99% названий улиц – в рамках работы Единого государственного реестра адресов (ЕГРА). Также было подтверждено 74,8% адресов – или почти 7,8 млн пунктов. Цель – создание единой, достоверной и актуальной адресной базы Украины. В дальнейшем эти данные будут использоваться для более быстрого оформления документов, надежной защиты права собственности на недвижимость и корректной работы государственных реестров.

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Об этом сообщили в Минразвития. Там отметили:

Ныне к реестру уже присоединились 1 302 общины.

1 264 из них полностью завершили проверку названий улиц.

100%-го выполнения верификации улиц достигли общины 23 областей.

Верификацию адресов завершили 437 общин.

"Впереди завершение проверки адресов по всей стране, интеграция Реестра с другими государственными информационными системами и развитие новых цифровых сервисов. Качественные адресные данные также станут важной основой восстановления общин и планирования их развития", – говорится в сообщении.

Что именно проверяют

В то же время, следует помнить: верификация не означает, что украинцев заставляют повторно регистрировать жилье или оформлять новые документы. Прежде всего органы местного самоуправления сверяют информацию о самих адресах:

правильность названий улиц;

номера домов;

расположение объектов;

соответствие адресов официальным решениям общин;

отсутствие дублирования или технических ошибок.

Зачем в Украине проверяют улицы и адреса

В целом же, рассказали в министерстве ранее, проект ЕГРА реализуется с целью систематизации адресной информации. А также создания единственного, полного, актуального источника адресных данных. Кроме того, отмечается, введение ЕГРА будет способствовать лучшему администрированию налогов на недвижимость.

"Он должен стать одним из базовых реестров страны. Реестр должен существенно улучшить обмен данными между информационными системами, способствовать уменьшению ошибок в адресах, противодействию мошенничеству прав собственности на недвижимость и упрощению предоставления социальных услуг", – объяснили там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киеве заметно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За год увеличение стоимости составило 8% – до 70 000 долларов (медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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