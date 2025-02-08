Абсолютное большинство украинцев ожидают скорейшей достройки Хмельницкой АЭС, – эксперт

Более 80% украинцев поддерживают достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС, что является одним из самых высоких показателей общественной поддержки инфраструктурных проектов.

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Об этом пишет политолог Кирилл Сазонов в Telegram.

"Украинцы считают, что власти эффективно решают вопросы энергетической безопасности, но ожидают конкретных действий по достройке ХАЭС. Это стратегический проект, который укрепит энергетическую независимость страны, поможет удержать тарифы для населения и бизнеса, а также позволит снизить зависимость от импортной электроэнергии", - отметил эксперт.

Согласно исследованию группы "Рейтинг", 81% респондентов считают ситуацию с электроснабжением стабильной, а 69% граждан поддерживают действия властей по улучшению ситуации в энергетике. При этом наиболее известными мерами являются восстановление разрушенных объектов (48%), усиление защиты энергосистемы (38%) и международная помощь (37%).

Сазонов подчеркнул, что общественное мнение относительно достройки ХАЭС четкое, и парламент должен соответствующим образом реагировать.

"Если украинцы высказали свою позицию, то почему Верховная Рада до сих пор не приняла необходимые решения?" – подытожил эксперт.