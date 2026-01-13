10 высокооплачиваемых неквалифицированных профессий в Польше: кто получает высокую зарплату без образования

Польша – это традиционно одно из самых привлекательных направлений для работы украинцев, даже до полномасштабной войны. Стабильную занятость с высокими зарплатами здесь предлагают даже тем, кто не имеет специального образования или существенного рабочего опыта.

Об этом сообщают в Thinkeurope. Компания опубликовала подборку профессий, на которых можно получать высокий доход без подтверждения квалификации.

Складской работник

Средняя зарплата: 4500-6000 злотых/месяц (54,1-72,1 тыс. грн/мес.).

Описание вакансии: Складские работники выполняют такие задачи, как сортировка, упаковка и управление запасами в логистических центрах и распределительных узлах. Многие работодатели предлагают дополнительные льготы, включая оплату сверхурочной работы и бонусы.

Строитель

Средняя зарплата: 5000-7000 злотых/месяц (60,1-84,1 тыс. грн/мес.).

Строительные рабочие выполняют подготовительные и вспомогательные работы на строительных площадках, занимаются транспортировкой материалов и общим ручным трудом. Строительная отрасль Польши активно развивается, поэтому спрос на таких работников остается стабильно высоким.

Рабочий завода

Средняя зарплата: 4000-5500 злотых/месяц (48,1-66,1 тыс. грн/мес.).

Заводские рабочие обслуживают производственное оборудование, участвуют в сборке продукции и осуществляют контроль качества. Производственный сектор предлагает стабильную занятость и регулярную заработную плату.

Водитель доставки

Средняя зарплата: 5000-8000 злотых/месяц (60,1-96,2 тыс. грн/мес.).

Водители доставки занимаются перевозкой товаров, посылок или готовой еды клиентам. Рост электронной коммерции увеличил спрос на эту профессию, а работодатели часто предлагают компенсацию топлива и бонусы за эффективность.

Охранник

Средняя зарплата: 4500-6500 злотых/месяц (54,1-78,1 тыс. грн/мес.).

Охранники работают в торговых центрах, складских помещениях и жилых комплексах, обеспечивая безопасность объектов. Опыт работы не всегда обязателен, но может потребоваться базовая подготовка или сертификация.

Уборщик

Средняя зарплата: 4000-5500 злотых/месяц (48,1-66,1 тыс. грн/мес.).

Уборочный персонал отвечает за поддержание чистоты в офисах, отелях, больницах и жилых помещениях. Некоторые работодатели предлагают гибкий график работы и дополнительные льготы.

Сельскохозяйственный рабочий

Средняя зарплата: 4500-6000 злотых/месяц (54,1-72,1 тыс. грн/мес.).

Сельскохозяйственные рабочие привлекаются к сбору урожая, упаковке продукции и общего обслуживания фермерских хозяйств. Отрасль в значительной степени зависит от сезонных и неквалифицированных работников.

Помощник в розничном магазине

Средняя зарплата: 4000-5500 злотых/месяц (48,1-66,1 тыс. грн/мес.);.

Помощники в розничных магазинах занимаются выкладкой товаров, обслуживанием клиентов и работой на кассе. Работодатели часто предоставляют бонусы, скидки для работников и возможность карьерного роста.

Помощник на кухне

Средняя зарплата: 4500-6500 злотых/месяц (54,1-78,1 тыс. грн/мес.);.

Помощники на кухне помогают в приготовлении блюд, поддерживают чистоту и выполняют вспомогательные задачи в ресторанах и заведениях общественного питания. Опыт работы не является обязательным, но может влиять на уровень оплаты.

Упаковщик

Средняя зарплата: 4000-5500 злотых/месяц (48,1-66,1 тыс. грн/мес.).

Упаковочный персонал работает на производствах, складах и в компаниях электронной коммерции, занимаясь сортировкой, маркировкой и упаковкой продукции для дальнейшего распространения.

Средняя заработная плата в Польше, по последним данным Главного управления статистики, в четвертом квартале 2024 года до вычета налогов составляла 8 477 злотых в месяц или почти 102 тыс. грн. Впрочем после вычета всех взносов и налогов чистая средняя зарплата на руки 5 742 злотых в месяц (69 тыс. грн).

