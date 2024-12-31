ЕБРР приступил к закупке газовых электростанций в рамках соглашения с 'Укрнефтью'

Европейский банк реконструкции и развития приступил к процедурам закупок газовых электростанций в рамках кредитного и донорского соглашения с "Укрнафтой" на собственной электронной платформе.

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Речь идет об открытом конкурсе в один этап. Заявки от поставщиков будут приниматься до 27 января 2025г.

"Сейчас объявлены две закупки. Первая – на поставку газопоршневых электростанций и когенерационных установок для 3 объектов. Это большие станции. Общая установленная электрическая мощность около 70 МВт. Вторая закупка объявлена на поставку электростанций с газовыми двигателями в контейнерах. Фактически это модульные установки, которые можно перемещать в зависимости от потребностей. Общая мощность электроэнергии – около 56 МВт. Также в обоих лотах закупается основное вспомогательное оборудование и сопутствующие услуги. Закупка через платформу ЕБРР означает, что будут соблюдены самые высокие стандарты конкурсного отбора, прозрачности и добродетели", – объясняет директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Это первый этап реализации проектов распределенной генерации в "Укрнафте". После закупки оборудования начнутся процедуры закупки услуг подрядчиков, которые будут проводить все необходимые строительно-монтажные работы.

В целом планируется изготовление, поставка и установка газопоршневых электростанций в течение 2025 года.

В условиях постоянных российских атак на энергосистему Украины, новые генерирующие мощности станут важным элементом для обеспечения энергетической устойчивости.

Проект финансируется за счет займа ЕБРР, софинансируется привлечением инвестиционных грантов от Нидерландов, США и Королевства Норвегии, а также специального гранта технического сотрудничества.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила более 1,5 млрд грн.