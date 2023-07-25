ДТЭК в 2023 году начнет разработку новых месторождений для поддержки украинской газодобычи, – Тимченко

Чтобы поддержать газодобычу ДТЭК, уже в текущем году начнет бурить на лицензиях, которые компания недавно приобрела.

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Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

"В этом году мы начинаем бурить на недавно купивших лицензиях. Например, в ноябре 2022-го мы приобрели лицензию на Майоровскую площадь за 1,1 млрд грн. Это большая цена, но это важно, потому что деньги идут в бюджет страны во время войны", - сказал он.

Глава ДТЭК подчеркнул, что сейчас на действующих скважинах компании наблюдается природное падение добычи на 15-18% и единственный способ компенсировать спад – это разработка новых месторождений.

Тимченко отметил, что благодаря тому, что НАК "Нафтогаз" начал выкупать газ, у частных компаний появилась ликвидность, чтобы выполнять инвестпрограммы.

Напомним, ДТЭК планирует в 2023 году инвестировать в добычу газа $120-130 млн, и 70% этих средств будут задействованы в разработке новых месторождений для поддержки газодобычи.