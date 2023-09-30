ДТЭК представил концепцию развития электросетей на ближайшие 10 лет

"ДТЭК Сети" представила концепцию развития сетей для Киевской, Одесской, Днепропетровской областей и города Киева, предусматривающую полное обновление электрической инфраструктуры в течение 10 лет.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.

"ДТЭК стремится создать систему электроснабжения в Украине качественно другого уровня. Она необходима для надежного и безопасного электроснабжения граждан и развития бизнеса. Современная "умная" электросеть будет построена с учетом наилучшего европейского опыта", – отметила операционная директор "ДТЭК Сети" Алина Бондаренко, слова которая процитирована в документе во время презентации концепции на форуме "Электрические сети Украины 2023" 27 сентября.

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В результате реализации концепции среднее время отключения электроэнергии в год у клиентов региональных сетей уменьшится до 100 минут (SAIDI) – это в 7 раз меньше, чем сейчас, и до 50 мин. – в Киеве.

Технологические потери снизятся в среднем в 1,7 раза – до 5%, всем клиентам компании будут установлены разумные счетчики.

Как сообщила Бондаренко, на первом этапе проекта ДТЭК создаст цифровую модель, которая будет первым в Украине диджитальным близнецом реальной распределительной сети (Digital Twin) – она позволит тестировать эффективность применяемых технических решений и инноваций еще на этапе планирования. Такой подход позволит четко прогнозировать эффекты всех технических решений, инвестиций и укажет на узкие места энергоузлов, таких как замена всех воздушных линий на кабельные, более устойчивые к погодным условиям и другим неблагоприятным факторам.

Следующим этапом станет внедрение пилотного проекта "умных сетей" в Ирпене, Буче, Гостомеле и окрестных населенных пунктах и масштабирование этого опыта на всю Киевскую область.

"Масштабное обновление инфраструктуры нуждается в диверсифицированном и постепенном финансировании из разных источников, что должно быть предусмотрено на уровне государства соответствующими регуляторными документами", – подчеркнули в компании.

Источниками могут быть: донорская помощь от ЕС, долгосрочное кредитование по льготным ставкам, финансирование по продаже конфискованных активов РФ и частичное финансирование по тарифу с планом на 10 лет.

Как пояснили в компании, такой диверсифицированный подход поможет снизить финансовую нагрузку на страну и осуществить долгосрочную модернизацию сетей.