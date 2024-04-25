ДТЭК изготовил 5 новых комбайнов для обеспечения стабильной угледобычи

За три месяца 2024 машиностроители ДТЭК изготовили 5 комбайнов и почти 300 тыс. запчастей для обеспечения стабильной угледобычи.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Чтобы заложить более надежную опору для прохождения по Украине будущего отопительного сезона, за первые три месяца этого года машиностроительные предприятия компании изготовили и отремонтировали 374 единицы ГШО (горно-шахтного оборудования – ред.). Среди ключевых – 5 новых проходческих и очистных комбайнов", – говорится в нем.

Кроме того, машиностроители дополнительно обеспечили потребности украинских шахтеров 273 тысяч запчастей и комплектующих.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев добавил, что после беспрецедентных разрушений энергосистемы компания должна усилить усилия по подготовке к следующей зиме.

"В настоящее время все силы направляем на ликвидацию последствий обстрелов и восстановления. На некоторых станциях завалы разбираем и поныне. Но делаем все, чтобы сохранить темпы и объемы добычи угля, необходимые для надежной работы тепловой генерации в пики потребления и в течение отопительного сезона. В этом полагаемся на надежную работу машиностроителей, обеспечивающих потребности украинских шахтеров в необходимом для добычи оборудовании", – рассказал он.

Напомним, в 2023 году ДТЭК Рината Ахметова ввел в работу 26 новых угольных рядов. В том году инвестиции компании в украинскую угледобычу составили около 7 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.