ДТЭК делает все возможное, чтобы максимально подготовиться к зиме, – Сахарук

Компания ДТЭК делает все возможное, чтобы подготовиться к прохождению следующей зимы.

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Об этом в ходе энергетического форума Forbes "Энергия бизнеса" заявил Дмитрий Сахарук.

В частности, он пояснил, что готовясь к зиме ДТЭК не только восстанавливает поврежденные или разрушенные врагом объекты генерации, а также занимается подготовкой электросетей.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить прохождение зимы в максимально готовом состоянии", – подчеркнул Сахарук.

Он добавил, что до конца года компания планирует инвестировать 4 млрд грн в восстановление ТЭС, еще около 5 млрд. в ремонты и модернизацию электросетей, а также 12 млрд грн в добычу угля.

Недавно сообщалось, что в этом году ДТЭК Рината Ахметова инвестировала уже 2,3 млрд грн в ремонты поврежденных врагом ТЭС, чтобы они были готовы к зиме.