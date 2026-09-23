Дом за двое суток и новый завод на месте руин: компания Henkel представила технологическое видение восстановления Украины

Глобальный немецкий концерн Henkel, который в 2026 году отмечает свое 150-летие, превратил сложные военные годы в Украине в площадку для внедрения инноваций. В то время как часть иностранного бизнеса занимает выжидательную позицию, Henkel не только сохранил все свои инвестиционные планы, но и активно восстанавливает украинские предприятия в соответствии с современными европейскими стандартами.

Немецкая компания, начинавшая в 1876 году с небольшого производства стирального порошка, сегодня является одним из мировых лидеров в сфере высокотехнологичных клеевых материалов, герметиков и строительных систем. В апреле 2022 года Henkel объявила о решении уйти с российского рынка, а в апреле 2023-го завершила продажу своего бизнеса в РФ, став первой и одной из немногих компаний в своей конкурентной среде, вышедшей с российского рынка. Henkel направила 650 млн гривен на гуманитарную помощь украинцам. Более 3,2 млрд гривен компания уплатила в государственный бюджет Украины в виде налогов, принципиально отказавшись от льготных ставок.

По словам президента Henkel в Украине Елены Ефремовой-Курсик, сокращение присутствия в нашей стране даже не рассматривалось. "Война стала мощным краш-тестом для нашей корпоративной культуры, превратив её в культуру тотальной взаимопомощи и развития устойчивости. Главный принцип нашей работы сегодня очень прост: восстановленное должно быть принципиально лучше разрушенного", — подчеркнула она.

Этот принцип компания уже доказала на практике при восстановлении своего завода в деоккупированной Харьковской области. Предприятие, подвергшееся значительным разрушениям во время оккупации, запустили менее чем через девять месяцев после освобождения города. Однако его не просто вернули в довоенное состояние, а оцифровали, установив VR-технологии, роботизированный мониторинг и современные защитные сооружения для работников.

Параллельно Henkel предлагает новые технологические решения для масштабного восстановления всей страны. Одним из проектов стал жилой дом в Ирпене для семьи погибшего военного, возведенный с помощью строительного 3D-принтера и специальной смеси Ceresit. Основные конструкции здания площадью 130 квадратных метров напечатали всего за двое суток.

Как отмечает генеральный директор "Хенкель Баутехник (Украина)" Василий Дудник, такие аддитивные технологии способны снизить стоимость строительства жилья почти вдвое и решить проблему нехватки рабочей силы. "Масштабная реконструкция открывает перед Украиной уникальный шанс обновить жилой и инфраструктурный фонд. Без возвращения специалистов и системной подготовки новых мастеров у отрасли просто не будет физических ресурсов для масштабных работ, поэтому будущее строительства — за роботизацией, модульными системами и 3D-печатью", — пояснил Василий Дудник.

Изменения коснулись и промышленного сектора, где Henkel разрабатывает "невидимые технологии": от специальных материалов для аккумуляторов электромобилей до клеев и покрытий, продлевающих срок службы заводского оборудования в условиях сложной логистики.

По мнению директора подразделения "Henkel Клеевые технологии" в Украине Георгия Росихина, будущее восстановление не должно копировать прошлое. "Эпоха простых механических соединений уходит в прошлое. Возвращение к старой промышленной модели не имеет смысла. Украина получает шанс отказаться от морально устаревшего советского наследия и перейти непосредственно к автоматизированному и роботизированному производству", — подчеркнул Георгий Росихин.

Для Henkel юбилейный девиз Future? Ready! ("Будущее? Готовы!") в Украине обрёл чёткое измерение. После 150 лет истории компания измеряет свой успех не только тем, что уже построено, но и тем, насколько современной и технологичной она поможет сделать Украину завтра.