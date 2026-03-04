Доля проблемных кредитов в Украине упала до минимума за 15 лет – НБУ

По данным НБУ, в конце 2025 года банковская система Украины осуществила рекордное оздоровление кредитного портфеля: объем проблемных кредитов (NPL) сократился с 393,2 млрд грн до 189,3 млрд грн – почти вдвое за год. Доля NPL в портфеле упала с 30,29% до 13,92% – минимальный уровень с 2009 года. Главная причина – масштабное списание старых долгов госбанками, прежде всего ПриватБанком.

Однако статистическая "очистка" портфелей не означает, что проблема долговой нагрузки исчезла для реальных заемщиков. Заемщики с доходами до 7 тыс. грн тратят 38,2% своего дохода на обслуживание долга – и именно эта группа является самой многочисленной среди клиентов как банков, так и микрофинансовых организаций. Для части из них вопрос "где взять кредит, если уже есть долги" остается вполне практичным.

Банки отказывают – МФО рассматривают

Традиционные банки при наличии просрочки отказывают почти автоматически: скоринговые системы реагируют на негативную кредитную историю еще до разговора с менеджером. Микрофинансовые организации работают по другой логике – небольшие суммы, короткие сроки и автоматизированное рассмотрение заявок позволяют принимать решение более гибко. По данным НБУ, по состоянию на начало 2025 года на потребительские кредиты приходится более 76% кредитного портфеля физических лиц – и значительная часть этого рынка обслуживается именно небанковскими учреждениями.

Среди платформ, принимающих заявки онлайн круглосуточно и использующих автоматизированный скоринг, – firstcredit.com.ua и LoanPlus. Оба сервиса не требуют справок о доходах и рассматривают клиентов с неидеальной кредитной историей.

"Без отказов" – миф, но шанс есть

Финансисты предостерегают: гарантированных вариантов не существует, а фраза "микрозайм без отказов" — в основном маркетинг. Однако часть МФО действительно лояльнее к клиентам с просрочками, особенно если долг незначительный или уже частично погашен, а текущая платежеспособность заемщика подтверждается.

Перекредитование: когда это оправдано

Отдельный сценарий – взять новый кредит для закрытия старого. Специалисты указывают: это целесообразно только если новые условия лучше или хотя бы сопоставимы, а заемщик уверен в своей платежеспособности. Без четкого плана погашения новый долг лишь увеличит нагрузку.

На что обратить внимание

Прежде чем подавать заявку на новый кредит при наличии долгов, эксперты рекомендуют: составить полный список обязательств с точными суммами, связаться с кредитором по реструктуризации, выбирать МФО исключительно с лицензией НБУ и внимательно читать договор – в частности реальную годовую процентную ставку (РРПС). Микрокредит может быть временным инструментом выхода из ситуации, но не постоянным источником финансирования.