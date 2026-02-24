Долговой кризис на балансирующем рынке угрожает устойчивости энергосистемы – ЕБА

Задолженность на балансирующем рынке электроэнергии приблизилась к критической черте и уже непосредственно влияет на устойчивость энергосистемы.

Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

По ее данным, по состоянию на начало 2026 года долг участников рынка перед НЭК "Укрэнерго" достиг около 42 млрд грн, тогда как задолженность самого оператора системы передачи перед участниками превышает 22 млрд грн. Такая взаимная задолженность, по оценке бизнеса, ежегодно растет и свидетельствует о глубоких структурных проблемах.

Ключевой причиной накопления долгов называют системную неуплату со стороны потребителей, которых нельзя отключать. Часть из них годами обслуживается поставщиком "последней надежды", что фактически превращает его в крупнейшего накопителя долгов на балансирующем рынке. В итоге финансовая нагрузка перекладывается на "Укрэнерго" и генерацию.

В условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру это означает дефицит средств на ремонты и восстановление. Недополучение платежей ограничивает ликвидность генерирующих компаний и замедляет модернизацию системы передачи.

По мнению бизнеса, отдельный риск – блокирование развития маневровых мощностей и систем накопления энергии. Из-за задержки расчетов до 12–18 месяцев инвесторы не готовы финансировать новые проекты, что подрывает гибкость энергосистемы.

"Дальнейшее накопление долгов создает риск потери способности качественно балансировать энергосистему в период, когда ее устойчивость и гибкость являются определяющими для безопасности электроснабжения", – отмечают в Ассоциации.

В бизнес-сообществе призывают к системному урегулированию проблемы: применение механизмов клиринга, аудита перечня защищенных потребителей и внедрение решений, которые сделают невозможным появление новых долгов.

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что из-за долговой петли производители получают оплату за отпущенную электроэнергию с задержкой до 16 месяцев.