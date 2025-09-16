Долги на рынке электроэнергии до сих пор достигают десятков миллиардов, – Прокип

Долги на рынке электроэнергии до сих пор измеряются десятками миллиардов гривен. Об этом заявил эксперт по энергетике Украинского института будущего, доктор экономических наук Андриан Прокип.

"Долги – это десятки и десятки миллиардов гривен. Правда, в этом году ситуация немножечко улучшается, да. Потому что, например, в прошлом году мы имели повышенный тариф для населения. То есть этот тариф, он не является рыночным, но он, вроде бы, является экономически обоснованным", – сказал Прокип.

По его словам, обновленный тариф помог немного уменьшить задолженность, но он ниже себестоимости производства электроэнергии. Также эксперт отметил, что ситуацию улучшили новые тарифы для "Укрэнерго".

"В этом году улучшила ситуация с долгами перед производителям из возобновляемых источников энергии. Потому что энергетический регулятор фактически утвердил для системного оператора Укрэнерго, который собирает деньги и на эти цели передает. По сути, он утвердил уже адекватный тариф. То есть этот тариф, который не будет предусматривать накопления долгов. Потому что от арифметики никуда не деться, должен этот денежный баланс свестись", – объяснил Прокип.

Он подчеркнул, что если одна часть рынка не платит, то долги автоматически перекладываются на других участников.

"Если одна сторона не заплатит за эти услуги электроснабжения в этом рынке, то кто-то за это должен заплатить другой", – подчеркнул эксперт.

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявила, что долговая проблема напрямую влияет на способность энергетических компаний восстанавливать инфраструктуру после российских ударов.