Долги на энергорынке будут мешать подготовке к следующему отопительному сезону, – Харченко

В результате ошибок и административных вмешательств в работу энергорынка на нем усугубляется крупный финансовый кризис.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"К сожалению, рынок электроэнергии в целом сейчас страдает от тех ошибок и вмешательств, которые административным путем были у него сделаны. И в результате у нас нарастает огромный финансовый кризис", – сказал он.

Поэтому нужна комплексная работа, которую должно провести Министерство энергетики, считает Харченко. Только после этого улучшится работа энергорынка и ситуация с выплатами на нем.

"Ведь сейчас у нас нарастают долги. Кроме того, нам нужно восстанавливать оборудование и на это просто нет денег. Так что, извините, но сейчас я не вижу денег на подготовку к следующему отопительному сезону", – подчеркнул Харченко.

Он подчеркнул, что сейчас следует работать над изменением формата энергорынка и одновременно вести диалог с международными партнерами для финансирования нашей энергетики.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал государство решить долговый кризис в энергетике для быстрого строительства распределенной генерации.