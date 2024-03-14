Долги на балансирующем рынке затрудняют ремонт поврежденных энергообъектов, – Плачков

Из-за накопленных на балансирующем рынке электроэнергии долги усложняется восстановление поврежденных в результате вражеских обстрелов энергетических объектов.

Об этом заявил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков.

Он отметил, что одним из вызовов, который сейчас существует в энергетике, являются долги на балансирующем рынке.

Экс-министр объяснил, что энергетическим компаниям нужны средства для восстановления и ремонта поврежденного в результате боевых действий оборудования и накопившиеся долги мешают этому.

"Там 3 миллиарда долга на балансирующем рынке. Как компания (энергетическая. – Ред.) сможет работать? Нужны ремонты и восстановление, а для этого нужно покупать основное оборудование", – подчеркнул Плачков.

Он подчеркнул, что такое оборудование вообще не просто найти, но когда нет денег – это только усугубляет ситуацию.

Напомним, за 2023 год задолженность НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке перед участниками выросла на 44% – до 18,4 млрд грн.