Долги на балансирующем рынке стали ключевым барьером для инвестиций в энергетику, – Некрасов

Долги на энергетическом рынке и задержки с выплатами производителям остаются одним из главных барьеров для прихода инвестиций в энергетический сектор Украины.

Видео дня

Об этом заявил и.о. министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, масштаб проблемы уже представляет системную угрозу для всей отрасли.

"Один из больших барьеров для прихода инвестиций в энергетический сектор – это долги на энергетическом рынке и задержки с выплатами производителям", – подчеркнул Некрасов.

Он сообщил, что по состоянию на конец декабря долг на балансирующем рынке достиг критического уровня – 41 млрд грн.

По словам Некрасова, ключевой причиной накопления задолженности являются неплатежи со стороны предприятий государственной и коммунальной формы собственности, которые потребляют электроэнергию, но не рассчитываются за нее.

"Причина – часть предприятий государственной и коммунальной собственности потребляют электроэнергию, но не рассчитываются. Это предприятия, которые нельзя отключить по социальным или безопасностным причинам", – объяснил он.

И.о. министра подчеркнул, что такая ситуация является ошибочной с точки зрения функционирования рынка и финансовой дисциплины. Как возможный выход из ситуации он предложил введение механизма финансовых гарантий для таких потребителей.

"У каждого такого предприятия должен быть поручитель, у государственного – государство, у коммунального – город. При такой системе долги как минимум не будут накапливаться", – отметил он.

Некрасов отметил, что решение долговой проблемы нельзя откладывать, ведь риски для системного оператора уже являются критическими.

"В следующем году нам придется решить эту проблему, иначе Укрэнерго может обанкротиться", – подытожил он.

Ранее председатель Комитета устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Станислав Зинченко отмечал, что системные долги на рынке электроэнергии стали следствием неэффективного государственного управления и хронической недоинвестированности отрасли.