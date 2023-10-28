Долг "Укрэнерго" перед Государственным Гарпоком превысил 32 млрд грн

Задолженность компании "Укрэнерго" перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" по оплате за "зеленую" электроэнергию продолжает наращиваться и составляет 32,2 млрд грн.

Об этом свидетельствует информация госпредприятия.

При этом, в целом с начала года долг "Укрэнерго" увеличился в 2,5 раза. По информации госпредприятия, в этих условиях уровень оплат за зеленую электроэнергию остается низким – за сентябрь 47%, за октябрь – 53,5%. С начала года средний показатель расчетов перед предприятиями зеленой энергетики находится на уровне 52,6%, за 2022 год – 55,3%.

Как сообщалось, 25 октября Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) обвинила "Укрэнерго" в якобы плохой работе с должниками в судебной плоскости, что привело к накоплению долгов в компании и стало одной из причин финансового кризиса на рынке электроэнергии. Укрэнерго опровергли заявления Комиссии, указав, что НКРЭКУ своими решениями относительно размера тарифа на передачу умышленно недофинансирует компанию и заводит ее в убытки.