Долг 'Укрэнерго' на балансирующем рынке вырос до рекордных 30,9 млрд грн, – Прокип

Долг НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка продолжает расти и уже достиг рекордных 30,9 млрд грн.

Видео дня

Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип.

По его словам, с начала 2026 года задолженность "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка увеличилась на 40%. Из-за этого компании, которые работают на балансирующем рынке, вынуждены ждать оплату за электроэнергию более года.

В то же время долг участников балансирующего рынка перед самим "Укрэнерго" также продолжает расти и уже достиг 46,3 млрд грн. С начала года этот показатель увеличился на 9,5%.

"Запрет на отключение электроснабжения некоторых потребителей из-за долгов, преимущественно государственных предприятий и коммунальных компаний, является основной причиной роста долга", – отметил Прокип.

По словам эксперта, накопление долгов создает серьезные риски для энергосистемы, поскольку подрывает возможности для развития новой генерации и ухудшает финансовое состояние участников рынка.

"Это подрывает усилия по строительству новых мощностей и обеспечения стабильности энергетической системы", – подчеркнул Прокип.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что долги на балансирующем рынке могут достичь 50 млрд грн.