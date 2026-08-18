Добывающая промышленность призвала отложить повышение экологического налога

Отрасль уже страдает от блокады портов, дорогих энергоресурсов, повышения тарифов "Укрзализныци" на 30 %, нехватки кадров, обстрелов и недостаточного финансирования.

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Отдельно ассоциация выступает против повышения налога на отходы добычи до принятия профильного закона и создания полноценной системы их управления.

Наибольшее беспокойство вызывает повышение налога на бытовые отходы с 5–50 грн до 1909 грн за тонну. Это может увеличить платежи в 38–382 раза и ударить по бизнесу и населению.

В НАДПУ считают, что сейчас приоритетом должно быть сохранение экономической жизнеспособности предприятий и домохозяйств.

Предложение отрасли: пока изменить только классификацию отходов, а к повышению ставок вернуться после завершения войны и стабилизации экономики.