До 500 млн на производство оружия: как правительство расширило льготные кредиты для ОПК

Правительство Украины расширило программу поддержки оборонно-промышленного комплекса, увеличив максимальную сумму льготного кредитования для украинских оборонных предприятий в пять раз – со 100 млн до 500 млн грн. Средства можно будет привлекать, в частности, на пополнение оборотного капитала для выполнения госконтрактов, а инвестиционные кредиты на развитие производства будут предоставляться под 5% годовых.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, цель расширения программы — нарастить объемы украинского оборонного производства и увеличить выпуск оружия для нужд фронта.

Оборонные предприятия смогут привлекать до 500 млн грн

Предприятия, выполняющие государственные оборонные контракты, смогут получать до 500 млн грн на оборотный капитал. Для таких займов предусмотрены льготные ставки 5–10% годовых в зависимости от суммы кредита.

"Мы увеличиваем максимальную сумму льготного кредитования для украинских оборонных предприятий в 5 раз – со 100 млн до 500 млн грн", – сообщил Корецкий.

Отдельно правительство предусмотрело инвестиционные кредиты, необходимые для развития производств, под 5% годовых. Их можно будет использовать для развития и модернизации производственных мощностей оборонных предприятий.

"Цель – масштабировать производство и нарастить выпуск украинского оружия для фронта", — подчеркнул премьер.

Программа будет реализовываться через Национальное агентство развития

Расширенная программа будет реализовываться через Национальное агентство развития. Для ее реализации будут использованы средства, уже предусмотренные в государственном бюджете, то есть дополнительного бюджетного финансирования для запуска программы не требуется.

Расширение программы увеличивает доступный для оборонных предприятий финансовый ресурс именно для оборотного капитала. Ранее в рамках действующей программы производители могли привлекать в пять раз меньше – до 100 млн грн на пополнение оборотных средств, тогда как до 500 млн грн предусматривалось на инвестиционные проекты.

По данным Минобороны, по состоянию на июнь украинские предприятия ОПК уже получили 162 льготных кредита на общую сумму 9,8 млрд грн. Средства программы можно направлять на разработку, изготовление, ремонт и модернизацию вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их компонентов.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство одобрило и передало в Верховную Раду проект госбюджета на 2027 год. В нем на оборону предусмотрено 4 трлн 885 млрд грн, то есть почти 44% ВВП.

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