Для старта строительства 'зеленой' энергетики нужно преодолеть долговый кризис, – Ницович

Государство должно решить долговый кризис в сфере "зеленой" энергетики, чтобы инвесторы начали строить готовые к реализации проекты новых энергетических мощностей, считает Роман Ницович, директор по исследованиям DiXi Group.

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"Необходимо принять определенные меры, чтобы решить вопрос задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу и "зеленым" премиям", – сказал Ницович.

По его словам, для инвесторов важны вопросы страхования рисков, особенно военных рисков, и доступ к капиталу, чтобы перейти к фазе реализации.

"Есть много проектов, достаточно зрелых проектов, с разрешениями, землеотводом, подключением к электросетям, поэтому вопрос только в доступе к капиталу и для того, чтобы начать строительство", – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что достижением в возобновляемой энергетике является то, что это направление энергетики полностью конкурентно.

"У нас нет ни одной господствующей государственной компании в этой отрасли, а разработчиками являются как украинские, так и иностранные компании", – уточнил Ницович.

Напомним, в ГП "Гарантированный покупатель" сообщили, что задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 22 млрд грн.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.