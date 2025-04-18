Для старта строительства "зеленой" энергетики нужно преодолеть долговый кризис, – Ницович
Государство должно решить долговый кризис в сфере "зеленой" энергетики, чтобы инвесторы начали строить готовые к реализации проекты новых энергетических мощностей, считает Роман Ницович, директор по исследованиям DiXi Group.
"Необходимо принять определенные меры, чтобы решить вопрос задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу и "зеленым" премиям", – сказал Ницович.
По его словам, для инвесторов важны вопросы страхования рисков, особенно военных рисков, и доступ к капиталу, чтобы перейти к фазе реализации.
"Есть много проектов, достаточно зрелых проектов, с разрешениями, землеотводом, подключением к электросетям, поэтому вопрос только в доступе к капиталу и для того, чтобы начать строительство", – подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что достижением в возобновляемой энергетике является то, что это направление энергетики полностью конкурентно.
"У нас нет ни одной господствующей государственной компании в этой отрасли, а разработчиками являются как украинские, так и иностранные компании", – уточнил Ницович.
Напомним, в ГП "Гарантированный покупатель" сообщили, что задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 22 млрд грн.
По мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.