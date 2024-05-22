Для справедливой мобилизации должна быть лучшая коммуникация и учет "серого" бизнеса – Фурса

Власти провалили коммуникацию по мобилизации, а работники ТЦК идут по пути наименьшего сопротивления, и чаще всего мобилизуют официально трудоустроенных рабочих предприятий, и это несправедливо по отношению к белому бизнесу.

Об этом написал финансовый эксперт Сергей Фурса.

"Все эти истории с тем, что людей задерживают на улице – это ответ на слабую институциональную способность государства. Государства, которое не знает, сколько граждан, и где оно может их найти. Государства, не учитывающие кучу бизнесов, где люди работают в серую. А приходить только к белому бизнесу было бы не справедливо. Хоть и самое простое. Да и белый бизнес страдает больше, потому что ему нужно нанимать людей официально, сразу "засвечивая" их в соответствующих органах. И также понятно, когда то же самое ТЦК пытается идти по пути малейшего сопротивления и идет к тому же белому бизнесу чаще, чем ищет нигде не светящихся людей", – подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что мобилизация является проблемой для бизнеса, ведь нехватка рабочей силы – это ключевая проблема, наряду с безопасностью.

"Эта проблема была актуальна даже до полномасштабного вторжения из-за депопуляции и нехватки рабочей силы, и значительно усугубилась во время войны. Конечно, будет проблемой и после. Поэтому уже сейчас следует разрабатывать стратегию по привлечению мигрантов", – резюмировал эксперт.

Как известно, в настоящее время в Верховной Раде рассматриваются две модели возможного экономического бронирования работников от мобилизации и военной службы. Одна из них, предусматривающая бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн, и эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные – о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных".

Экономисты напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.