Для привлечения инвестиций в энергетику необходимо решить проблемы на балансирующем рынке – DiXi Group

Проблемы действующих на балансирующем рынке электроэнергии ценовые ограничения и долги должны быть решены, чтобы привлекать инвестиции в энергетику.

Об этом заявила эксперт DiXi Group Елена Лапенко.

Она подчеркнула, что сейчас есть проблемы на всех сегментах рынка электроэнергии, но проблемы на балансирующем рынке – самые большие по сравнению с другими.

Лапенко подчеркнула, что работающие на балансирующем рынке и покрывающие пиковую нагрузку в энергосистеме должны получать средства за свою работу.

"Они должны отработать один, два, три часа вечернего пика и получить за это средства, которые будут покрывать инвестиции. То есть эти действующие прайс-кепы на балансирующем рынке, системные ограничения, находящиеся на нем долги. Это все должно быть решено, чтобы инвестиции пошли", – добавила она.

Напомним, за 2023 год задолженность НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке перед участниками выросла на 44% – до 18,4 млрд грн.