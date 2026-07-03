Для энергетики долги на балансирующем рынке уже представляют большую опасность, чем недостаточный уровень тарифов – KNESS

Проблема задолженности на балансирующем рынке сегодня представляет большую угрозу для развития энергетики, чем недостаточный уровень тарифов.

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Об этом заявил директор по трейдингу и поставкам электроэнергии компании KNESS Сергей Кравчук.

По его словам, именно долги на балансирующем рынке подрывают финансовую стабильность и сдерживают приход новых инвесторов. Из-за неплатежей больше всего страдают маневровая генерация, оператор системы передачи и компании, обеспечивающие балансирование энергосистемы.

Он отметил, что финансовая непредсказуемость делает новые инвестиционные проекты слишком рискованными. В таких условиях частные инвесторы и международные финансовые учреждения не готовы вкладывать средства в строительство газовых электростанций или систем накопления энергии.

"Ни один частный инвестор или международный банк не будет финансировать строительство новых газовых станций или установок хранения энергии, если вырабатываемый ими ток может просто "поглощаться" хроническими должниками", – подчеркнул Кравчук.

По его словам, первыми последствия долгового кризиса ощущают именно поставщики услуг балансировки, которые остаются без оборотных средств. Впоследствии это приводит к замораживанию новых проектов, а в долгосрочной перспективе создает риски для способности энергосистемы покрывать спрос на электроэнергию.

Ранее коммерческий директор Elementum Energy Роман Волошенюк предупредил, что балансирующий рынок электроэнергии приблизился к 50 млрд грн долгов.