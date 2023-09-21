Дело ПриватБанка: судья ВАКС отказался арестовать активы Коломойского на 3 млрд грн – ЦПК

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказался арестовывать активы бизнесмена Игоря Коломойского на 3 млрд грн. Решение принял судья Олег Ткаченко, он отказался рассматривать соответствующее ходатайство НАБУ.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК). Отмечается, что судья Ткаченко аргументировал свой отказ "особенностью течения сроков расследования на время военного положения".

Без ареста остались активы стоимостью более 3 млрд грн. В них входят около 1000 объектов недвижимого имущества и более 1600 транспортных средств и судов, а также доли в уставных капиталах 307 юрлиц.

В ЦПК подчеркивают, что за последнее время судья уже дважды принимал решения по делам, связанным с Коломойским, используя аргумент, что сроки расследования по делу якобы уже завершились. Речь идет о таких случаях:

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9 сентября Ткаченко отпустил без меры пресечения Ярослава Лугового – одного из фигурантов дела Коломойского;

21 сентября он не стал рассматривать ходатайство о мере пресечения в отношении Татьяны Якименко (также подозревая в этом деле) и закрыл производство.

Более того, по данным ЦПК, между этими датами Ткаченко подал в ВРП и генпрокурора сообщение о вмешательстве в его деятельность. "По нашему мнению, такие выводы судьи ошибочны и направлены только на то, чтобы уничтожить дело", – отмечают активисты.

Активы Коломойского ранее были временно арестованы НАБУ и САП – на 48 часов. В этот срок ВАКС должен был принять окончательное решение. Но дело находилось на рассмотрении Ткаченко более 10 дней.

Напомним, бывшего бенефициара ПриватБанка подозревают в завладении средствами банка на более чем 9,2 млрд грн. По данным следствия, план был разработан в январе-марте 2015 года. "Для этого банк искусственно обязали выплатить подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости", – сообщали в НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокаты Коломойского, которому 2 сентября Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения на 2 месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн, заявили, что вносить ее не будут. Позже залог увеличили до 3,89 млрд.

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