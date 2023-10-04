Дело на 13 млн долларов: руководство Закарпатской таможни обвинили в махинациях на границе

Экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил руководство Закарпатской таможни в организации незаконного вывоза из Украины в Венгрию 13 млн долларов. Деньги, как сообщается, были обнаружены в автомобиле уже на стороне Венгрии, а украинскую границу машина прошла без проверок.

Об этом Мосийчук написал в Facebook, ссылаясь на собственные источники на пункте пропуска "Тиса". По его словам, инцидент произошел 29 сентября именно на этом пункте пропуска.

Экс-депутат заявляет, что указание о пропуске автомобиля без таможенного контроля отдали лично начальник Закарпатской таможни Александр Семирга и его заместитель Виталий Козюберда. А новый временный начальник таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни Виталий Вишнюк, как пишет Мосийчук, попросил помочь "в контрольном вопросе" пограничников, так как именно они отвечают за запуск автомобилей в пункт пропуска "Тиса".

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"Пограничники очень колебались, стоит ли согласовывать данный пропуск, но пошли на встречу таможенникам. В пятницу (29 сентября), данный легковой автомобиль заехал на таможенный пункт "Тиса" и выбрал для перемещения дипломатическую полосу движения... Автомобиль не осматривался, а быстро покинул территорию Украины и направился в Венгрию", – сообщил Мосийчук.

По данным бывшего нардепа, во время контроля на венгерской стороне были обнаруженные 13 млн долларов, спрятанные в автомобиле. В сообщении говорится, что водителю пришлось задекларировать эти деньги, и именно это "засветило всю коррупционную схему".

Так, венгерские таможенники, как пишет Мосийчук, передали Украине данные о ввозе валюты в очень больших размерах. Такие сообщения предусмотрены межправительственным соглашением.

"После получения данных в Киеве были просто шокированы этим случаем и сразу начали искать виновного. После совершения целого ряда звонков стало понятно, что модератором и контролером этого процесса является Александр Семирга", – пишет Мосийчук.

Его источники в Госпогранслужбе сообщают, что у пограничников "есть четкое алиби", которое снимает с них прямые обвинения в организации вывоза средств. "Как доказательство они демонстрируют скриншоты с сообщениями от Семирги, в которых говорится, что это был именно таможенный "контроль", и это таможенники просили о беспрепятственном пропуске авто с валютой", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Вишнюк сохранил переписку, где начальник Закарпатской таможни Александр Семирга сбросил ему номер автомобиля и попросил о содействии в пересечении границы. "Эту переписку вроде бы даже видели определенные правоохранительные органы. Сейчас все причастные лица принимают все меры, чтобы скрыть эту ситуацию", – заявил Мосийчук.

По его данным, Семирга и его заместитель Козюберда за перемещение 13 млн долларов должны были получить 1-2% от суммы. В связи с этим Мосийчук обратился к и.о. главы Гостаможслужбы Сергею Звягинцеву с требованием срочно уволить все руководство Закарпатской таможни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Волыни задержали двух таможенников, требовавших взятки за "несоздание искусственных препятствий". Плата за такую "услугу" составляла 200 долларов за каждый автомобиль, ввозивший товары в Украину.