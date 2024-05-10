Действующая нормативная база позволяет УЗ продавать металлолом без ограничений, – Беленький

Украинские металлурги находятся в режиме дефицита металлолома. В то же время на балансе "Укрзалізниці" накопились большие объемы сырья, которые компания не продает, хотя действующая нормативная база позволяет УЗ продавать металлолом без ограничений.

Об этом заявил президент Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, комментируя отсутствие аукционов УЗ по продаже металлолома еще с прошлого года.

""Укрзалізниці", в силу технологических обстоятельств, самый крупный поставщик металлолома. Но почему сырье, в котором так нуждаются отечественные предприятия, не реализуется. На складах компании накопилось уже более 140 тысяч тонн, это по текущим ценам – почти миллиард гривен! И это не только сырье для работы отечественных предприятий. Его нереализация лишает бюджет не менее 200 миллионов налоговых поступлений в бюджет. И еще один аспект. Сейчас железнодорожная инфраструктура страдает ударами врага. Хотя металлурги готовы выкупить у УЗ металлолом, чтобы железнодорожники получили необходимые средства для восстановления разрушенных мощностей", – отметил Беленький.

Он подчеркнул: "Укрзалізниці", объясняя отсутствие аукционов, аргументирует это отсутствием нормативной базы, которую должен подготовить Кабмин. Но это отговорки, ведь существующие нормы позволяют компании реализовать металлолом.

"УЗ ссылается на отсутствие определенных предписаний от правительства. Но нормативная база позволяет без проблем реализовать этот металлолом через систему прозрачно. Надо просто проявить инициативу! Ведь в этот трудный период должны все сплотиться и работать на победу, обеспечивая максимальную работу всех стратегических отраслей экономики", – резюмировал Беленький.

Напомним, железнодорожный оператор прекратил реализацию металлолома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать металлолом в обход системы Prozorro, считая, что это создаст коррупционные риски.