'Дальнейшая валютная либерализация укрепит доверие международных инвесторов к Украине', – адвокат

Украине необходимо дальнейшее смягчение валютных ограничений, в частности в части возврата иностранных инвестиций, для повышения инвестиционной привлекательности и доверия международного бизнеса. Об этом заявила адвокат, эксперт по налогообложению и регулированию криптовалют Александра Никитина.

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По ее словам, действующие валютные ограничения создают для инвесторов значительный регуляторный риск, поскольку они не уверены в возможности вернуть вложенный в Украину капитал.

"Сегодня нерезидент, который инвестирует средства в украинский бизнес, не имеет достаточно предсказуемого механизма возврата даже той суммы, которую он в свое время официально ввел в Украину в качестве инвестиции", – сказала Никитина.

Она подчеркнула, что вопрос репатриации инвестиций выходит за пределы сугубо валютного регулирования и напрямую влияет на готовность иностранного бизнеса работать в Украине.

"Именно поэтому вопрос репатриации инвестиций постепенно выходит за пределы узкой профессиональной дискуссии и становится одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности страны", – подчеркнула эксперт.

По словам Никитиной, речь не идет о свободном выводе прибыли во время войны. Речь идет о создании понятного и контролируемого механизма возврата средств, которые были официально инвестированы в Украину после начала полномасштабного вторжения.

"Важно подчеркнуть: речь не идет о выводе прибыли во время войны. Речь идет о возможности возврата основной суммы инвестиций – средств, которые инвестор уже вложил в Украину, пройдя все банковские, валютные и налоговые процедуры", – отметила она.

Эксперт также подчеркнула, что иностранные инвесторы понимают необходимость сохранения валютных ограничений в условиях военного положения, но ожидают от государства прозрачных и предсказуемых правил.

"Иностранный инвестор не ожидает, что Украина полностью отменит валютные ограничения во время войны. Большинство профессиональных участников рынка прекрасно понимают необходимость защиты валютных резервов, обеспечения макрофинансовой стабильности и контроля за движением капитала в условиях военного положения. Но инвесторы ожидают понятных правил", – подчеркнула Никитина.

По ее мнению, предполагаемый механизм возврата инвестиций может стать компромиссом между потребностью защиты валютного рынка и необходимостью привлечения частного капитала для восстановления экономики.

Напомним, меморандум Украины с МВФ предусматривает постепенное смягчение валютных ограничений по мере сохранения макрофинансовой стабильности.